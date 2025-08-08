Barbara D'Urso a Ballando, il sì della Rai che 'rompe la pace' con Mediaset: i retroscena A convincere Viale Mazzini pare ci sia il bisogno di un nome forte nel cast e un 'fastidio' legato agli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo anni di corteggiamenti Milly Carlucci pare ce l’abbia fatta ad avere Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle. L’ex padrona di casa di Pomeriggio 5, infatti, sarà una delle concorrenti del dancing show nella nuova edizione al via a settembre 2025, dopo essere già stata su quel palco in qualità di ‘ballerina per una notte’. Finalmente, quindi, la Carmelita nazionale tornerà sul piccolo schermo dopo anni di rumor e ipotesi diverse che ogni volta annunciavano un suo possibile ritorno prima su un’emittente e poi su un’altra. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, e pare anche di tira e molla politici, la presenza di Barbara D’Urso nel talent di Rai 1 pare essere certa, per lo meno stando allo spoiler di Dagospia, e dietro al perché Viale Mazzini abbia finalmente detto sì, potrebbero nascondersi parecchi retroscena.

Ballando con le Stelle, la Rai dice sì a Barbara D’Urso: serviva un nome forte

A dare la notizia della partecipazioni ‘certa’ di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è stato Dagospia: sul sito Roberto D’Agostino, inoltre, si leggeva anche che per arrivare a questa decisione ci sono stati parecchi tira e molla politici, finiti in "Una piccola vittoria della Lega che, da tempo, tramite il fan numero uno Salvini, prova a ricollocare ‘Barbarie’ a Viale Mazzini". Ora, però, spuntano altri retroscena che parlano del bisogno di un nome forte all’interno del cast del programma, capace persino di dar far da traino e dare fastidio ai potenti ascolti dei sabato sera di Maria De Filippi.

Secondo Affari Italiani, infatti, Milly Carlucci avrebbe fatto presente ai vertici di Viale Mazzini di avere delle difficoltà: "Secondo quanto ci risulta la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. Occorreva un nome forte e la D’Urso lo è. Qualcuno ci vede sotto la politica, ma è molto più semplicemente una questione di share, come quasi tutto in tv".

Con Barbara D’Urso a Ballando la Rai rompe con Mediaset: pace finita

Sempre secondo Affari Italiani, dietro al nulla osta per Barbara D’Urso a Ballando, ci sarebbe anche un forte fastidio per gli ottimi ascolti ottenuto su Canale 5 da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, cosa "che ha fatto innervosire più di qualcuno in Rai", e che avrebbe perfino portato l’azienda pubblica a richiamare Stefano De Martino per un come back anticipato.

La discesa di Carmelita sulla pista da ballo, però, potrebbe portare a una frattura nella presunta pace tra Rai e Mediaset, ossia quella sorta di patto di non belligeranza che ha portato le due aziende a non pestarsi troppo i piedi coi i palinsesti, come, ad esempio, durante la settimana di Sanremo in cui Pier Silvio Berlusconi non ha messo in atto nessuna controprogrammazione. Ora che D’Urso sbarca in prima serata, però, le cose potrebbero cambiare drasticamente, portando il biscione a rispondere allo ‘sgarbo‘.

