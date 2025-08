"Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle", c’è l'accordo con la Rai: l'annuncio La conduttrice tornerà in viale Mazzini nonostante i problemi ‘politici’, ma solo da concorrente e troverà Selvaggia Lucarelli: la situazione con Mediaset

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Uscita dalla porta Mediaset, Barbara D’Urso rientrerà dalla finestra in Rai. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, infatti, la conduttrice sarà una nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Il lungo corteggiamento di Milly Carlucci sarebbe andato a buon fine e ‘Carmelita’ sarebbe pronta a tornare nella tv di Stato, seppure solo come concorrente. Il rischio, ora, è di una ‘guerra’ a distanza con Pier Silvio Berlusconi e Mediaset. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci pronta al colpo

Annunciati i primi nomi ufficiali che prenderanno parte a Ballando con le Stelle 2025 (Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu e Rosa Chemical), Milly Carlucci sarebbe pronta a mettere a segno un vero e proprio colpo. Secondo quanto svelato dal sito Dagospia, infatti, la quarta concorrente ufficiale della prossima edizione dello show potrebbe essere Barbara D’Urso. Un vecchio ‘pallino’ di Milly (che l’ha corteggiata a lungo dopo averla già ospitata come ballerina per una notte), la conduttrice potrebbe così tornare in Rai e in tv a più di due anni dal suo addio a Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso, in realtà, avrebbe dovuto essere al centro di un nuovo progetto più grande come conduttrice, un programma in stile Non è Carràmba! fatto di ben quattro prime serate il venerdì su Rai 1. Poi, però, sono subentrate delle complicazioni ‘politiche’ (si parlò addirittura di un veto della Rai e di un ‘no’ di Fratelli D’Italia per non venire meno a un a tacita intesa con Pier Silvio Berlusconi e Mediaset) e la conduttrice dovrà accontentarsi di un ritorno sul piccolo schermo nelle vesti di concorrente.

La reazione di Pier Silvio Berlusconi: cosa farà Mediaset

Se da un lato, dunque, Milly Carlucci sarebbe riuscita ad andare contro i ‘piani alti’ e mettere a segno un colpo grosso come Barbara D’Urso, dall’altro l’approdo della conduttrice a Ballando con le Stelle potrebbe avere delle ripercussioni. Secondo quanto ipotizzato da Dagospia, infatti, il ritorno di ‘Carmelita’ in Rai (con tanto di sgarbo a Mediaset, dal momento che Ballando è un diretto concorrente del sabato dei programmi di Maria De Filippi) potrebbe mettere fine alla ‘pace’ tra la tv di Stato e Mediaset: "Ora che gli argini della pax tv si sono crepati, come reagirà Pier Silvio al ritorno part-time di D’Urso in Rai? (…) Risponderà allo sgarbo, ad esempio, durante la settimana di Sanremo, finora priva di una vera controprogrammazione di Mediaset?".

