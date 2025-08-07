Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ci ripensa e ‘torna in pista’ (nonostante i dubbi). Social divisi Il ballerino sarà tra i protagonisti della prossima edizione del dance show di Milly Carlucci. L'anno scorso aveva annunciato l'addio, ma il web non ci sta. Ecco i dettagli.

Pasquale La Rocca sarà di nuovo a Ballando con le Stelle. L’annuncio della presenza del ballerino, ormai veterano dello show di Milly Carlucci, ha preso in contropiede fan e addetti ai lavori, dato che La Rocca aveva (in pratica) proclamato il suo addio già l’anno scorso. Ma alcuni mesi fa Pasquale si era reso protagonista di un parziale dietrofront, finché, evidentemente, non si è convito del tutto e ha detto di nuovo sì alla Carlucci. Eppure via social le reazioni non sono state tutte entusiaste. Dato che in molti, in qualche modo illusi dalle parole di La Rocca, non si aspettavano un cambio di programma di questo tipo. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Ballando, il ritorno (inatteso) di Pasquale La Rocca

Anche quest’anno, tra i professionisti scelti da Milly Carlucci per Ballando ci sarà Pasquale La Rocca. Il ballerino, già noto al pubblico del dance show di Rai 1, si prepara così a vivere la sua quarta esperienza consecutiva nel team dei danzatori di punta del programma. Ma il ritorno di La Rocca non è passato inosservato, anzi, ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori. C’è chi lo applaude con entusiasmo, considerando la sua presenza una garanzia di talento e spettacolo, ma non manca chi solleva qualche perplessità.

Il motivo? Lo scorso anno, proprio durante l’ultima edizione, Pasquale aveva lasciato intendere che quella sarebbe stata la sua ultima partecipazione, preannunciando pubblicamente il suo addio al format. Il suo ripensamento ha dunque sorpreso molti fan del programma, che sui social non hanno esitato a commentare la scelta.

I commenti social sul ritorno di Pasquale La Rocca a Ballando

Sotto il post di Ballando che annunciava il ritorno di La Rocca, gli utenti di Instagram si sono decisamente scatenati. In molti sono esplosi di gioia: "La notizia che aspettavo, non vedo l’ora (il miglior maestro che ci sia mai stato a Ballando con le stelle)"; "Molto, molto bene! Già in attesa…solo per te!!"; "Un Fuoriclasse assoluto!!Tra i grandi Maestri di Ballando!!!". Ma non sono mancate le stilettate rifilate da qualche hater di passaggio.

"Ma come, non se ne era uscito con ‘questa è la mia ultima edizione’?", ha scritto piccato un fan del programma. E ancora: "Sei molto bravo ma potevi evitare la pagliacciata dello scorso anno…. Con i voti ancora in gioco ‘non so se torno’….Sei bravo ma gran caduta di stile…."; "Senza niente togliere alla bravura…nella scorsa edizione si poteva risparmiare di dire che sarebbe stata la sua ultima presenza allo show, forse perché era certo di non vincere…o anche per sentirsi dire dalla giuria: ‘No Pasquale dovrai esserci per forza’".

Al di là di tutto, sarà curioso vedere come verrà accolto il ‘nuovo debutto’ di Pasquale a Ballando, e con quale vip condividerà la pista quest’anno. Una cosa è certa, però: il suo ritorno non lascia indifferenti e promette di scaldare la gara e le discussioni sul web. Fin dai primissimi passi della nuova edizione 2025.

