Gerry Scotti, debutto (super) con frecciata a De Martino: la frase gelida in tv sui soldi regalati ad Affari Tuoi Ieri debutto super per La Ruota della Fortuna, ma a far discutere è una frase lanciata in diretta: il clima tra Rai e Mediaset si fa sempre più teso.

C’è un dettaglio che ha acceso il dibattito, più ancora dei numeri d’ascolto (che pure sono ottimi) e delle novità di studio: è una frase detta da Gerry Scotti nella prima puntata della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, andata in onda lunedì 14 luglio su Canale 5. Una battuta all’apparenza leggera, ma che in tanti hanno interpretato come una frecciatina a Stefano De Martino e al suo Affari Tuoi.

La ruota della Fortuna: ascolti sopra le aspettative

La partenza del quiz è stata accolta con entusiasmo: 3.643.000 spettatori e uno share del 21.9%, con picchi che hanno superato anche le medie di Striscia la Notizia nei mesi più forti. Un risultato che, per Mediaset, lascia ben sperare: la scelta di sostituire Paperissima Sprint con uno storico game show, in versione rinnovata, si è rivelata vincente. Il programma, condotto da Scotti e con Samira Lui al suo fianco, ha mantenuto lo spirito originale ma ha introdotto nuove dinamiche, come La Ruota del Tempo e la "finale a tre frasi" chiamata La Ruota delle Meraviglie. Proprio in questa fase del gioco è arrivata la frase che ha fatto rumore.

La frecciatina di Gerry Scotti a Stefano De Martino e Affari Tuoi

Mentre il concorrente della serata si accingeva a scegliere tra tre buste, Scotti ha commentato: "Qui i soldi non li regaliamo, se li devono conquistare". Sicuramente una semplice battuta, ma il tono deciso, unito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, ha lasciato poco spazio ai dubbi, sicuramente un messaggio destinato al programma competitor della Rai, che presto tornerà con una nuova stagione: Affari Tuoi. Del resto Scotti non è nuovo a considerazioni di questo tipo. Poco prima del debutto, aveva detto chiaramente che Affari Tuoi gli ricorda più una riffa che un quiz e che manca del tutto l’elemento del merito. "Da noi chi vince, lo fa perché è stato bravo, non per aver pescato il pacco giusto", aveva commentato.

Sfida aperta in access prime time

A settembre le due trasmissioni si ritroveranno l’una contro l’altra nella stessa fascia. Scotti e De Martino saranno rivali diretti, e le prime schermaglie sono già partite. La Rai, per ora, non ha replicato. Ma la sensazione è che il clima si stia scaldando e che ogni battuta, generalmente da parte di Mediaset, va detto, non farà altro che inasprire questo scontro. Intanto Canale 5 si gode il successo della prima puntata. Vedremo se il trend si confermerà anche nelle prossime serate. Una cosa è certa: la guerra dell’access prime time è appena iniziata.

