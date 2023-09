Lorenzo Tano Siffredi a Ballando con le stelle: chi è il figlio di Rocco che danzerà per Milly Il primogenito del re dell’hard è il decimo concorrente ufficiale dell’edizione 2023 del dance show di Rai 1: ha 27 anni ed è un ex campione d’atletica

Il cast di Ballando con le stelle 2023 s’allarga. Dopo il recente ingresso di Teo Mammucari (nome che circolava ufficiosamente già da diverse settimane), arriva una nuova ufficializzazione, ma stavolta si tratta di una sorpresa assoluta. Nella batteria di ballerini – più o meno – vip di Milly Carlucci arriva Lorenzo Tano Siffredi, figlio dell’iconico Rocco Siffredi, re del cinema per adulti italiano. L’annuncio è arrivato questa mattina dai profili social del dance show di Rai 1 ed è stato accolto con curiosità e apprezzamenti dai fan del programma, felici di assistere all’ingresso di un frizzante "under 30" in un cast finora ricco di "over 60".

Ballando con le stelle, Lorenzo Tano Siffredi nel cast: chi è

In un annuncio carico di entusiasmo, il 27enne Lorenzo Tano Siffredi è stato annunciato come nuovo concorrente della diciottesima edizione di "Ballando con le Stelle". Figlio primogenito di Rocco Siffredi e dell’ex pornostar ungherese Rozsa Tassi, il giovane ha un passato da campioncino di atletica. Il video di presentazione lo ritrae in palestra, dove dimostra il suo impegno trasportando un manichino, in vista delle prossime prove di ballo. "Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!" recita la descrizione del post.

Ballando 2023, i 10 concorrenti ufficiali

Lorenzo Tano Siffredi diventa così il decimo concorrente ufficiale di Milly Carlucci e si unisce ai nomi già annunciati nelle settimane precedenti. Il cast di "Ballando con le Stelle" include anche: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammuccari e Lorenzo Tano Sif. La competizione promette scintille con una lineup di celebrità che sembra variegata e interessante, che però non è ancora al completo. I concorrenti al via dovrebbero infatti essere 14: quindi a stretto giro arriveranno altre novità.

La questione giuria

A poco meno di un mese dallo start ufficiale della nuova edizione (previsto sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1), il cast di Ballando sta quindi prendendo forma. Resta ancora da svelare, invece, il mistero relativo ai giurati che valuteranno le prove dei concorrenti vip. Dopo mesi di rumors più o meno fondati, l’impressione ormai assodata è che non cambierà nulla rispetto al passato. E’ probabilissimo che vedremo confermati in blocco i cinque giudici della scorsa stagione: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Quest’ultima, che recentemente ha raccontato di essere tornata a combattere contro un cancro già sconfitto in passato, poche settimane fa aveva svelato su Instagram che le sarte eranogià in piena attività per prepararle gli abiti di scena in vista dello show. Una conferma indiretta, dunque, che (almeno) per lei la riconferma è cosa fatta.

