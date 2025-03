Ballando con le stelle, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: “Anello e matrimonio”, Rocco Siffredi reagisce così Secondo gli ultimi rumors, la coppia nata nel 2023 sulla pista da ballo del noto show di Rai1 potrebbe convolare a nozze molto presto: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fiori d’arancio in casa Siffredi, o almeno è ciò che rivelano le ultime indiscrezioni secondo le quali Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, potrebbero presto convolare a nozze, dopo circa due anni di relazione. In due ragazzi si sono conosciuti e innamorati sulla pista da ballo, partecipando insieme a Ballando con le stelle nel 2023. Tra un passo di salsa e uno di tango, l’amore tra loro è sbocciato in totale naturalezza e da quel giorno non si sono più separati. Ora pare proprio che Lucrezia e Lorenzo vogliano consolidare il loro meraviglioso rapporto con un degno matrimonio per poi allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Ma davanti a tutto questo, come avrà reagito Rocco Siffredi? Vediamolo.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: "Anello e matrimonio". L’indiscrezione

A lanciare la notizia è stato Alberto Dandolo tra le pagine del noto settimanale Oggi. "Tano e Lucrezia sono più innamorati che mai. In questi giorni Siffredi junior avrebbe già scelto l’anello per la sua futura sposa, consigliato dall’amatissima mamma Rosa". Insomma, pare che la coppia abbia davvero intenzioni serie e questo non lascia certo sorpresi se consideriamo che, in questi anni, i due ragazzi hanno spesso parlato del loro grande amore e del desiderio di formare una meravigliosa famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Tutto quello che ho sempre desiderato. Il mio sogno era replicare la storia d’amore che hanno i miei genitori che da quando si sono incontrati non si sono mai lasciati perché insieme hanno trovato la pace e la serenità, il divertimento e la condivisione oltre a un forte amore romantico. Finalmente con Lorenzo mi sento amata come io amo lui. Una reciprocità di sentimenti e di intenti che ho sempre desiderato. Lui è tutto, senza misure", aveva dichiarato la stessa Lucrezia Lando, solo alcuni mesi fa, al Corriera della sera.

Al momento i diretti interessati non hanno rivelato nulla sull’argomento ma, sicuramente, dopo la meravigliosa proposta di matrimonio che Lorenzo farà a Lucrezia, i due condivideranno la loro gioia anche con i tanti fan che li seguono dal primo giorno.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano presto sposi: la reazione di Rocco Siffredi

Pare che Rosa sia davvero al settimo cielo per la decisione del figlio Lorenzo ma, davanti all’idea di un matrimonio e della possibilità di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè, Dandolo ha sottolineato che, in realtà, sarebbe proprio Rocco Siffredi "il più entusiasta di tutti". Lui stesso avrebbe infatti detto al settimanale Oggi: "Non vedo l’ora di diventare nonno, magari di una bella bambina".

Potrebbe interessarti anche