L’Isola Dei Famosi, Lorenzo Tano in partenza: la fidanzata Lucrezia Lando scoppia in lacrime. Cos’è successo Lorenzo Tano, sarà un concorrente de L'Isola Dei Famosi 2025 e, prima della partenza, la fidanzata Lucrezia Lando si è lasciata andare a uno sfogo sui social.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’Isola Dei Famosi 2025 sta per iniziare (7 maggio 2025) e tra i concorrenti di questa nuova edizione, condotta da Veronica Gentili, ci sarà anche Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Il ragazzo è volato in Honduras, dove rimarrà per due mesi (qualora dovesse arrivare fino alla fine). Si sa, le partenze sono sempre brutte e, la fidanzata di Tano, Lucrezia Lando, lo sa bene. Infatti, la ragazza non ha perso tempo e ha raccontato sui social, come ha reagito al distacco dal suo amato. Inutile dire che non sono mancate le lacrime, ma vediamo tutti nel dettagli.

Lorenzo Tano parte per L’Isola Dei Famosi: la reazione (in lacrime) della fidanzata Lucrezia Lando

Lorenzo Tano è pronto per questa nuova avventura in Honduras ed è già partito, in vista della messa in onda de L’Isola Dei Famosi 2025, mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5. Intanto, in Italia, la fidanzata Lucrezia Lando, ha pubblicato su YouTube un video dedicato all’ultimo giorno in Italia del fidanzato Lorenzo. La ballerina di Ballando con le Stelle ha raccontato: "Mi lascerà sola per un po’ di tempo". Nel video, il ragazzo trascorre la giornata tra shopping, amici e buon cibo: "Sto mangiando come un animale, ho preso tutti i vestiti che mi serviranno per la sopravvivenza e sto gestendo un po’ di cose perché starò via per due mesi". Alla fine del filmato, Lucrezia appare visibilmente commossa: "Lorenzo è ufficialmente partito, io ho già pianto. Ho mille emozioni contrastanti tra loro, sono felice e impaurita, pensierosa. È la prima volta che ci separiamo per così tanto tempo". Sebbene soffra per la distanza, è felice che lui possa affrontare questa esperienza: "Può solo fortificarlo e fortificarci. Sperando che possa resistere fino alla fine".

Lucrezia Lando, il messaggio per il fidanzato: "Buona fortuna l mio naufrago pazzo"

Oltre a condividere un video che ripercorre l’ultima bellissima giornata insieme, Lucrezia Lando ha pubblicato su Instagram anche un tenero messaggio dedicato al suo compagno, facendogli un augurio speciale per la nuova esperienza. "Che abbia inizio questa avventura. Buona fortuna al mio folle naufrago. Ti aspetterò… (ma solo tra due mesi) sempre qui. Ovviamente, sapete già per chi fare il tifo", ha scritto accompagnando alcune romantiche foto di coppia. La ballerina e il figlio di Siffredi si sono conosciuti in pista a Ballando Con Le Stelle 2023 e da allora si sono innamorati e fanno coppia fissa. I due hanno hanno anche progetti di vita insieme, tra matrimonio e figli.

