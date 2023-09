Ufficiale: Teo Mammucari sbarca a Ballando con le stelle ed è già nella bufera, perché Il conduttore ufficializza il suo ingresso nel cast di Ballando con un video che scatena la rabbia del pubblico, ma che conferma le voci di un programma tutto suo in Rai

Milly Carlucci è ormai lanciata nella promozione della prossima stagione di Ballando con le stelle, e oggi ha deciso di ufficializzare uno dei nomi più forti di questa edizione del talent. La cosa più interessante è che si tratta di uno degli ex nomi più amati tra le fila del Biscione. Manca ancora un po’ al programma di Rai 1, che dovrebbe aprire i battenti il prossimo 21 ottobre, ma la diciottesima edizione dello show si conferma già come una delle più attese degli ultimi anni. Il merito è anche del nono concorrente in gara, svelato a un mese esatto dal suo inizio: si tratta di Teo Mammucari, ex volto Mediaset in procinto di diventare un protagonista dei palinsesti Rai.

Teo Mammucari a Ballando con le Stelle

Il pubblico non era così sicuro delle sue doti di ballerino, ma sembra che il conduttore sappia il fatto suo, o almeno questo è quello che si evince dal post pubblicato dalla pagina ufficiale del talent su Twitter, che ufficializza Mammucari come nuovo concorrente del programma. Nel testo del post si legge, oltre all’hashtag di Ballando e al tag al profilo di Milly Carlucci: "Teo Mammucari e il ballo? Tutta una questione di equilibro, postura e testa alta, e lui ci sta lavorando, eccome se lo sta facendo! Guardate un po’". E a corredare la presentazione ci pensa un video, girato dallo stesso conduttore come fosse un selfie, in cui si vede su strada, mentre gira su un monociclo elettrico scherzando sulle sue capacità di ballo: "Mi hanno chiesto: sei pronto per Ballando con le stelle? Assolutamente sì, ci vuole postura, equilibrio e testa alta e vedete che equilibrio che ho io, sto camminando su una ruota. Sono stato 12 anni campione di tango, di valzer… Ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese. Insomma sono un mito".

Il web non perdona il video "pericoloso" in monociclo

Quello che doveva essere un video innocente per presentare Mammucari come parte del cast, in realtà è stato preso molto male dal pubblico social, che ha bombardato il post con commenti sulla scelta del conduttore. Quale scelta? Quella di riprendersi mentre utilizza il monociclo. Infatti secondo la legge non si potrebbe utilizzare il cellulare mentre si viaggia con quel tipo di mezzi, e i social addicted sembrano saperlo molto bene, tanto da scrivere sotto il post incriminato commenti come: "Sei pazzo? Ti dovrebbero ritirare la patente", o ancora: "Stai attento con telefono con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa", o anche: "Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada". Insomma, sembra che Mammucari abbia fatto i primi guai con Ballando anche senza entrare ufficialmente ancora nello studio del programma.

Il cambio di conduzione e la rottura con Davide Parenti

Il crack con Mediaset è ancora freschissimo, eppure Teo sembra già aver dimenticato l’emittente privata. Tanto da pensare di percorre altre strade. Alla base di questo si paventava un possibile diverbio con Davide Parenti, autore de Le Iene, in merito Teo aveva ammesso che: "Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene". Ora che la sua partecipazione nel cast di Ballando è stata confermata,si fanno più insistenti le voci che volevano che il conduttore avesse ricevuto anche la promessa da Rai di un programma tutto suo sul secondo canale. Non ci resta che aspettare per capire se sia la verità.

