Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sposano? Nonostante le voci sempre più insistenti delle ultime ore, pare proprio di no. La coppia nata a Ballando con le Stelle, infatti, ha rotto il silenzio ed è intervenuta sui social per smentire i recenti rumor sul presunto matrimonio. Insieme dal 2023, la ballerina il figlio di Rocco Siffredi non convoleranno a nozze, come rivelato su Instagram commentando ironicamente le notizie sul loro conto pubblicate dai giornali. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: la smentita sul matrimonio

"Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato con una notizia fantastica" ha scherzato Lorenzo Tano sui social, commentando tramite un video condiviso tra le sue storie su Instagram le recenti voci che parlavano di nozze imminenti con Lucrezia Lando. "Patata, ma tu lo sapevi che ci sposiamo?" ha chiesto il figlio di Rocco Siffredi alla ballerina, che non ha trattenuto le risate. "Fai vedere l’anello (…) che bell’anello che hai" ha proseguito Lorenzo, mentre Lucrezia ha ironicamente mostrato semplicemente il proprio dito medio in camera. "Ma la siamo sognati questa cosa? O cos’è successo?" ha insistito Tano che poi, senza troppi giri di parole, ha smentito tutti i rumor: "Infatti, com’è la notizia? Fake, è una fake news".

La notizia del matrimonio e il futuro della coppia

La notizia era trapelata nella giornata di ieri, lanciata da Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Chi. Il giornalista aveva parlato definito i due "più innamorati che mai". "In questi giorni Siffredi junior avrebbe già scelto l’anello per la sua futura sposa, consigliato dall’amatissima mamma Rosa" si legge sul magazine, dove Rocco Siffredi veniva definito anche "il più entusiasta di tutti" alla lieta (ma falsa) notizia, pronto addirittura a diventare nonno.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti nel 2023 a Ballando con le stelle (la ballerina era la maestra del figlio di Rocco Siffredi) e il loro amore era sbocciata proprio dietro le quinte dello show di Milly Carlucci, in cui si classificarono sul terzo gradino del podio a pari merito con Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina in un’edizione dominata dai vincitori Wanda Nara e Pasquale Rocca. Da allora non si sono più nascosti e la relazione è decollata, rafforzata da un amore sempre più forte, come più volte ribadito dalla stessa Lucrezia, che non ha mai escluso invece la possibilità di mettere su famiglia.

