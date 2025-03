Lucrezia Lando, no alle nozze ma Lorenzo Tano Siffredi vuole un figlio: la risposta della ballerina La coppia, nata sotto il segno di Ballando con le Stelle, si è presentata a La Volta Buona per smentire le ultime voci. Ma lei ha espresso qualche perplessità. Ecco i dettagli.

Si parlava di un matrimonio in arrivo, per la coppia di Ballando Lucrezia Lando-Lorenzo Tano. Ma il figlio di Rocco Siffredi e la ballerina, che ormai convivono e stanno insieme da tempo, hanno più volte smentito le voci. Compreso nella puntata di oggi de La Volta Buona, dove i due si sono presentati per (ancora una volta) mettere a tacere queste dicerie. Anche se poi, durante la discussione intavolata nel salottino della Balivo, sono emerse divergenze piuttosto evidenti sulla volontà di avere figli. E Lucrezia, in particolare, è apparsa decisamente titubante. Vediamo i dettagli qui sotto.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, la smentita sulle nozze a La Volta Buona

Con tempismo perfetto, oggi Caterina Balivo si è ‘accaparrata’ la coppia Lando-Siffredi, di cui si discuteva ultimante in ambito di gossip. I due innamorati, che si erano conosciuti sulla pista di Ballando, sono stati sorpresi (tanto quanto i fan) dalle voci riguardanti un ipotetico matrimonio in arrivo. Per questo hanno deciso di intervenire, oggi, raccontando tutta la verità davanti alle telecamere de La Volta Buona.

"I siti dicono che loro si sposano", ha esordito la Balivo, "ma vi sposate?". Per prima ha preso la parola Lucrezia Lando: "Assolutamente noi, è una fake news, non lo sapevamo neppure noi. Pensa che eravamo a Bassano del Grappa e siamo rientrati in Ungheria. La mattina dopo ci svegliamo e mi hanno chiamato giornalisti, tutti, ma anche i miei parenti, i miei cugini, mi hanno detto ‘ma sei pazza, non ci inviti e non ci dici niente?’, e io ho detto ‘ma che io sappia, no’".

Quindi niente nozze, dice la ballerina. E per un momento pare che lei avesse pensato a uno scherzo di cattivo gusto architettato dal fidanzato. Lorenzo, però, si unisce a lei nel negare ogni voce. Ma è a questo punto che la Balivo interviene di nuovo, finendo (senza volerlo) per seminare un po’ di zizzania tra la coppietta di innamorati. "C’è anche il fatto che il papà, Rocco Siffredi vorrebbe diventare nonno, vorrebbe una bambina, quello è vero?", chiede con fare sornione la conduttrice. E stavolta a replicare è Lorenzo.

La ‘strana’ risposta di Lucrezia Lando sulla maternità

"Quello sì", dice Lorenzo Tano, parlando del desiderio del padre di diventare nonno, "ma in realtà anche io vorrei diventare papà, quindi lui percepisce questa cosa e secondo me arriva anche un po’ da là". Intanto Lucrezia sembra stranita, e ha un’espressione improvvisamente rigida. Prima replica anche lei con una battuta – "adesso dicono che sono incinta! E invece no, siamo ancora qui e ancora no" – e poi viene di nuovo trascinata sul tema maternità dalla Balivo.

"Abbiamo capito che non vi sposate", dice infatti la conduttrice, "e lui vuole diventare papà. Tu vuoi diventare mamma?". La replica è piuttosto secca: "Se il destino vorrà volentieri…con calma". Come a dire, non mettetemi pressioni e lasciateci fare. Se il bimbo (o bimba) arriverà, andrà bene così. Ma al momento la coppia Lando-Tano non sembra unitissima su questo tema.

