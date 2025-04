Lucrezia Lando e Lorenzo Tano Siffredi, prime nubi dopo Ballando. Lei vuole tornare in Italia (ma lui non può) La ballerina da alcuni mesi si è trasferita a Budapest per stare col fidanzato, ma ora scalpita per rientrare in Italia. La replica del figlio di Rocco Siffredi.

CONDIVIDI

L’amore tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano Siffredi dura da oltre un anno e mezzo. La ballerina e il figlio del re dell’hard si sono conosciuti in pista a Ballando con le stelle 2023 e da allora fanno coppia fissa, innamorati a tal punto da parlare ormai apertamente di matrimonio e figli. A quanto pare, però, c’è un’ombra che inizia ad aleggiare sul loro amore e riguarda la nostalgia dell’Italia di Lucrezia, che da tempo si è trasferita in Ungheria dove Lorenzo Tanto è cresciuto e lavora insieme al padre.

Lucrezia Lando e il desiderio di tornare in Italia

Per chi non lo sapesse, la famiglia Siffredi risiede a Budapest, capitale dell’Ungheria, dove Rocco da anni ha fondato la sua Hard Academy, la prima Università del Porno. Lì l’attore e regista hard possiede una maxi-villa con piscina, palestra e un enorme giardino, il luogo dove insieme a sua moglie Rosa Caracciolo (ungherese di nascita) ha cresciuto i figli Lorenzo e Leonardo. Proprio a Budapest, quindi, Lucrezia Lando si è trasferita da diversi mesi per vivere insieme al suo fidanzato, ma a quanto pare l’ex maestra di Ballando con le stelle ora ha voglia di rientrare in Italia. L’ha confessato lei stessa in una lettera inviata a Lorenzo Tano Siffredi e pubblicata dal settimanale DiPiu in cui ha ammesso il desiderio di tornare in Veneto per stare più vicina alla sua famiglia: "Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Lorenzo Tanto Siffredi

Il desiderio di Lucrezia Lando è condivisibile, lo sa bene Lorenzo Tano che ha risposto puntualmente alla fidanzata sempre tramite una lettera a DiPiù in cui, però, ha bocciato (almeno per il momento) la proposta della ballerina, che dovrà rassegnarsi a restare in Ungheria ancora per un po’: "So quanto sei legata alle tue radici, ma naturalmente puoi tornare ogni volta che vuoi e lo stiamo già facendo, sia per impegni di lavoro sia per stare insieme alla tua famiglia. Italia e Ungheria sono a un soffio di distanza. Lo saranno anche quando arriverà la nostra prima bambina. I tuoi potranno venire a trovarci, come noi andremo da loro. Non ci sarà mai distanza vera dove c’è amore".

Il figlio di Rocco Siffredi, poi, ha spiegato i motivi che gli impediscono per il momento di lasciare Budapest e trasferirsi nel Bel Paese: "Lì ho il mio lavoro con papà, e non posso lasciarlo. Anche se presto tutto potrebbe cambiare, perché papà sta cominciando a parlare di pensione, anche la mamma sogna un po’ di tranquillità, e insieme stanno immaginando un nuovo inizio. Un posto più caldo, sereno, affacciato sul mare. Parlano spesso del Brasile, ed è un’idea che stuzzica anche me…". Quindi, la sua proposta alla fidanzata: "Costruiamo una famiglia che viaggia, che scopre, che cresce libera. Poi, un giorno, magari ci fermeremo. Magari proprio in Italia. O in Brasile. O chissà dove. Ma sarà il nostro posto. Il nostro nido. Abbiamo vissuto un anno e mezzo bellissimo. Ora viviamo liberamente il nostro amore e iniziamo a metterlo a frutto: impegniamoci a formare la nostra famiglia".

Potrebbe interessarti anche