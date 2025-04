Paura per Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi operato al cuore: "Sono stato ricoverato d'urgenza". Cos'è successo Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha raccontato sui social l'intervento al cuore aa cui si è sottoposto a seguito di una pericardite recidivante.

La giovane promessa dell’atletica e figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano non sta vivendo un bel periodo. In questi giorni, infatti, è stato esposto a un intervento al cuore a causa di una pericardite recidivante. A renderlo noto è stato lo stesso ventiquattrenne, sul suo profilo social. Proprio nei giorni scorsi, ha avuto un malore che lo ha esposto a un alto rischio di arresto cardiaco. Con tanto di selfie dal bagno dell’ospedale ha spiegato tutto ai suoi follower. Di seguito, tutti i dettagli.

Leonardo Tano operato al cuore: "Mi aspetta una lunga terapia"

Leonardo Tano ha subìto un intervento al cuore a causa di una pericardite recidivante. Il figlio di Siffredi, e giovane promessa dell’atletica, sul suo profilo Instagram ha aggiornato i suoi fan: "Ciao a tutti, visto che tanti di voi sono amici e persone care nel mondo dello sport, ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo nelle ultime settimane e sul mio percorso. A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall’agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico, e sentivo di aver perso i miei punti di riferimento. Nel frattempo, ho scoperto di soffrire di pericardite recidivante, una condizione che probabilmente mi accompagna da anni, ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente"

Tano, ha poi spiegato che ha avuto una recidiva importante, con un alto rischio di arresto cardiaco: "La scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa. Un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d’urgenza in rianimazione per affrontare un intervento. Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un periodo di stop completo dall’attività fisica. Voglio ringraziare con tutto il cuore l’Ospedale Sacco, la dottoressa che mi segue, il cardiochirurgo, e tutte le persone che mi sono state accanto, in particolare la mia famiglia e il mio angiolino che non mi ha lasciato mai solo". Poi, con un’altra storia su Instagram, Tano ha annunciato di stare meglio.

La passione per l’Atletica di Leonardo Tano

Forse, la cosa più difficile per Leonardo Tano sarà un probabile addio al mondo dello sport (ma sono solo supposizioni). Il giovane punterà sicuramente a tornare a praticarlo ma ora, la sua attenzione potrebbe focalizzarsi sulla carriera da modello. A tal proposito, in qualche occasione ha rivelato: "Io ho ereditato la passione per l’atletica da mamma. Crescendo ho ottenuto buoni risultati, puntavo alle Olimpiadi. Poi un infortunio, ad agosto, mi ha costretto a uno stop. Ma sto lavorando per riprendermi bene. Avrò più tempo per la moda, anche per questo vivo a Milano da un anno".

