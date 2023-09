Ballando con le stelle, Milly completa il cast con tre superstar: chi sono L’indiscrezione di Dagospia: arruolati Lino Banfi, Wanda Nara e Bobby Solo. Line-up di concorrenti al completo (e promettente) in vista dello start del 21 ottobre

Milly Carlucci chiude il cast di Ballando con le stelle 2023 con tre colpi da novanta. Si tratta di un attore, un cantante e una showgirl, tutte figure di punta nei rispettivi campi d’appartenenza. Chi sono? A svelare l’identità degli ultimi tre concorrenti che completano la batteria di vip arruolati per partecipare al dance show di Rai 1 è stato Dagospia, che questo pomeriggio ha bruciato sul tempo gli autori del programma (il cui piano era quello di "sparare" gli ultimi tre nomi nei giorni precedenti alla prima puntata) annunciando l’ingresso nel cast di Lino Banfi, Bobby Solo e Wanda Nara.

Lino Banfi, Wanda Nara e Bobby Solo a Ballando 2023

Tre super concorrenti, dunque, il cui arrivo sulla pedana del sabato sera di Rai 1 fa compiere un ulteriore salto di qualità all’edizione 2023 di Ballando con le stelle, che metterà insieme una line-up di celebrità di valore assoluto, certamente una delle più ricche e allettanti delle ultime stagioni. Dell’ingresso di Wanda Nara nel cast del dance show si parlava da tempo, tanto che lo scorso anno, quando l’argentina partecipò a una puntata in qualità di Ballerina per una notte, Milly le strappò la promessa di rivederla a breve nei panni di concorrente a tutti gli effetti. Detto, fatto. Secondo "Dago" la moglie di Mauro Icardi è stata arruolata nel cast di questa annata dello show, nonostante le voci circolate di recente riguardo alla sua malattia.

Dovrebbe scendere in pista a Ballando anche Lino Banfi, destinato a diventare uno dei concorrenti più attesi del nuovo cast. Attore cult delle commedie sexy anni ’70 e ’80 poi diventato icona nazional-popolare nei panni di Nonno Libero in Un medico in famiglia, Banfi ad 87 anni suonati potrebbe rimettersi in gioco a distanza di poco mesi dalla scomparsa dell’amata moglie Lucia. A chiudere il trittico di ballerini in pectore di Milly Carlucci, l’iconico cantante Bobby Solo, classe 1945, una delle voci italiane più amate del XX secolo.

Ballando con le stelle, il cast completo dell’edizione 2023

Wanda Nara, Lino Banfi e Bobby Solo vanno ad aggiungersi ai 10 vip già ufficializzati dai profili social di Ballando con le stelle. Il cast completo della diciottesima edizione del programma danzante di Milly Carlucci, al via il prossimo 21 ottobre in prima serata su Rai 1, sarà così composto:

