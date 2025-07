Giulio Scarpati sul ritorno di Un medico in famiglia e poi il retroscena: "Su Lino Banfi mi sono sbagliato" L'attore di Lele Martini, celebre protagonista della fiction Rai, rivela di aver avuto delle remore sul collega di set agli inizi della serie

Poche fiction hanno segnato così tanto la storia della televisione italiana e allo stesso tempo unito diverse generazioni davanti allo schermo come Un Medico in Famiglia. Forse solo I Cesaroni che, non a caso, dopo insistenti richieste dei fan, stanno per tornare con una stagione 7 che profuma di reunion, per quanto mancheranno diversi personaggi fondamentali. Giulio Scarpati, che ha vestito i panni di Lele Martini, e in particolare Lino Banfi, in quelli dell’amatissimo Nonno Libero, con Un Medico in Famiglia hanno cresciuto molti, lasciando un ricordo indelebile nell’infanzia di milioni di italiani. Proprio Scarpati ha ammesso di aver avuto un pregiudizio piuttosto importante nei confronti di Banfi, poi scomparso.

Il pregiudizio di Giulio Scarpati verso Lino Banfi per Un Medico in Famiglia

La carriera di Giulio Scarpati, come di moltissimi altri attori e attrici di Un Medico in Famiglia, è stata lanciata grazie all’incredibile successo. Talmente grande che, come ha rivelato lo stesso attore romano, era "difficile fare la spesa, andare a prendere mio figlio a scuola. Le mamme mi mettevano il numero di telefono in tasca". Ma non era tutto rose e fiori all’inizio. Sempre Scarpati ha confidato di aver avuto un "pregiudizio scemo" verso Lino Banfi, prima che iniziassero le riprese della serie. "Prima c’era un po’ di snobismo. Sono il primo ad autodenunciarmi. Quando mi dissero che in Un medico in famiglia ci sarebbe stato Lino Banfi rimasi perplesso. Venivo dal teatro e dal cinema d’autore. Lino era pop", ha raccontato.

Tutto è però svanito in pochissimo tempo. "Recitando insieme, sembrava mio padre davvero, era tutto naturale, commovente. C’era verità e si è creato un rapporto bellissimo".

Si farà una nuova stagione di Un Medico in famiglia? Ecco dove vederlo in streaming

I Cesaroni, come detto, stanno per tornare. La speranza di una nuova stagione, la 11, anche per Un Medico in Famiglia è ovviamente grande, ed è condivisa dallo stesso Lino Banfi. "Mi piacerebbe rigirare 4 o 5 puntate, di nuovo tutti i Martini insieme per una bella festa", ha detto il nativo di Andria, che domani compirà 89 anni. "Sono stato a Cinecittà, ho visto la ‘nostra’ casa intatta e un ulivo, che avevo piantato ai tempi, con un tronco ormai possente. Mi sono commosso", ha aggiunto.

La fiction è andata in onda dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016 per un totale di 10 stagioni. Da tempo Banfi sogna di dare un finale alla storia della famiglia Martini. Sarebbe senza dubbio un bel regalo ai fan, un modo per tornare indietro nel tempo a quasi dieci anni fa. Il sogno di Nonno Libero rimarrà tale? Chi può dirlo. Per ora, l’unica cosa che possiamo fare è recuperare i vecchi episodi, disponibili in streaming senza costi su RaiPlay, oppure nel catalogo di Disney+ o a noleggio o in acquisto su Prime Video.

