Ballando con le Stelle, ufficiale Antonio Caprarica: il cast è sempre più "over" Il giornalista ed esperto della royal family inglese è il settimo vip a scendere in pista nella nuova edizione dello show di Milly Carlucci.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Con l’avvicinarsi della data di inizio della nuova stagione, Milly Carlucci continua a lavorare senza sosta per mettere a punto il cast di Ballando con le Stelle. Molte star della televisione, del cinema, della musica e molto altro si stanno preparando per prendere parte al talent show di Rai 1, in partenza ad ottobre. E, in queste ore, la produzione del programma ha ufficializzato un altro concorrente: Antonio Caprarica.

Antonio Caprarica è il settimo concorrente di Ballando con le Stelle

Le voci su una possibile partecipazione di Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle avevano già iniziato a circolare la scorsa primavera, quando si era parlato di lui come il primo concorrente dello show di Milly Carlucci. Era aprile quando, ospite de L’aria che tira su La7 – all’epoca ancora condotto da Myrta Merlino – il giornalista aveva parlato con una certa ironia di questa possibilità: "Mi chiedono di ballare. Se c’è qualcuno con la fisarmonica io ballerei il ballo dell’orso e continua. Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi. Non credo che sarò prestato allo show business". Ora, però, sembra proprio che Caprarica l’abbia spuntata e abbia convinto la sua famiglia. A confermare la sua partecipazione sono le pagine social ufficiali di Ballando con le Stelle. Nel video di presentazione, il giornalista appare "immerso nelle acque di Leuca, dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi in vista della grande sfida autunnale per la corona", dice Caprarica. "Non quella d’Inghilterra, di cui vi racconto da anni fatti e misfatti, ma di una altrettanto scintillante, quella di miglior ballerino e campione di Ballando con le Stelle".

Ballando, il cast sempre più "over"

Il nome di Antonio Caprarica si aggiunge quindi ufficialmente a quello degli altri sei personaggi famosi che sono già entrati nel cast di Ballando con le Stelle. Immediatamente, i fan del programma hanno fatto notare come quest’anno l’età dei concorrenti si sia notevolmente alzata: Caprarica ha infatti 72 anni, e l’età media dell’intero cast si aggira intorno ai 61 anni (compresa Carlotta Mantovan, la più giovane, che ha 40 anni). Tra i partecipanti troviamo infatti Ricky Tognazzi (68 anni), Rosanna Lambertucci (77), Simona Ventura (58), Giovanni Terzi (59) e Paola Perego (57).

Chi è Antonio Caprarica

Antonio Caprarica è un noto giornalista. Ha iniziato a lavorare in questo settore negli anni ’70 scrivendo per L’Unità, con il quale ha collaborato per lungo tempo. Nel 1989 è passato alla televisione, diventando corrispondente dai Paesi del Medio Oriente per il Tg1. Negli ani ’90 è stato a capo dell’Ufficio di corrispondenza Rai da Mosca e da Londra, per poi dirigere la sede Rai di Parigi fino al 2006. Dal 2010 al 2013 è stato corrispondente del Tg1 da Londra. Caprarica ha un legame speciale con la capitale inglese: dopo averci lavorato per molto tempo, e aver lasciato il telegiornale, è diventato un vero e proprio esperto della royal family britannica. Negli ultimi anni è infatti conosciuto soprattutto in questa veste (come dice lui stesso nel video di presentazione a Ballando con le Stelle) e collabora con diverse testate.

Potrebbe interessarti anche