Paola Perego è la sesta concorrente di Ballando con le stelle 2023 La conduttrice monzese ufficializza la sua partecipazione al talent di Milly Carlucci con un video ironico su Instagram: “Imparerò Flash Dance per osmosi”

I rumor non mancavano di certo, ma ora è ufficiale: Paola Perego è una nuova concorrente di Ballando con le stelle. Il nome della conduttrice monzese è il sesto del cast ufficializzato dal talent di Milly Carlucci, arrivato a pochi giorni dall’annuncio di Carlotta Mantovan. A confermarlo è la stessa Paola Perego che, nel video pubblicato sui profili social ufficiali del talent show, ha dichiarato di essere "pronta" per mettersi in gioco… dal divano. Scopriamo tutti i dettagli.

Paola Perego a Ballando con le stelle

Paola Perego raggiunge così l’amica e collega Simona Ventura e si imbarca in una nuova avventura come concorrente a Ballando con le stelle. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha confermato la sua partecipazione e di aver risposto alla "chiamata" di Milly Carlucci con una piccola gag dal divano di casa propria. "Paola, ma scusa tu è così che ti prepari per Ballando con le stelle?" – chiede la voce fuori campo – "Eh mi sono vestita da ballerina c’è tempo ancora" risponde Paola, ancora comodamente sul divano intenta a guardare la televisione con tanto di patatine: "È la sedicesima volta che guardo Flash Dance, alla ventesima per osmosi vedi che so ballare". Per la moglie dell’agente Lucio Presta si tratta di un esordio come concorrente in un talent e del secondo impegno stagionale in Rai dopo Citofonare Rai 2.

Il cast della nuova edizione 2023

Come detto, Paola Perego si aggiunge a Simona Ventura (con cui conduce Citofonare Rai 2 dal 2021) ed è una nuova concorrente di Ballando con le stelle. Il talent show di Milly Carlucci ufficializza così il suo sesto colpo per una nuova, diciottesima, edizione che sembra non badare a spese sui "big". Dopo l’annuncio di Ricky Togazzi (con la moglie Simona Izzo a bordo pista) e di Rosanna Lambertucci, è stata la volta proprio di Simona Ventura, che parteciperà al programma insieme al compagno Giovanni Terzi. Al nome della moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan segue, come appena annunciato, quello di Paola Perego, mentre le voci attorno al giornalista Antonio Caprarica, chef Bruno Barbieri, Bobby Solo e soprattutto Teo Mammucari (pronto a ritagliarsi il suo spazio in Rai) si fanno sempre più insistenti, seppur non ancora ufficiali.

