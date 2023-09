È ufficiale: Carlotta Mantovan concorrente di Ballando con le Stelle La giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi ha ceduto alla corte di Milly Carlucci, ed è entrata ufficialmente nel cast del programma: "Mi sto allenando".

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Da ormai diversi giorni si vociferava di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, e ora la notizia è ufficiale: Carlotta Mantovan è una dei nuovi concorrenti del talent show di Milly Carlucci, al via su Rai 1 il prossimo 21 ottobre. La conduttrice, moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi, è legata alla padrona di casa del programma da una lunga e sincera amicizia: Carlucci la stava corteggiando da molto tempo, e ora è finalmente riuscita a convincerla a partecipare al suo show.

Carlotta Mantovan concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle

La notizia è stata ufficializzata prima dal settimanale DiPiù Tv, e ora anche dai profili social di Ballando con le Stelle. Nell’ultimo post comparso sulle pagine del programma si vede Carlotta Mantovan a cavallo: "Non sembra, ma mi sto allenando per Ballando. Arrivo!", dice la giornalista nel video-annuncio. La corte di Milly Carlucci, dunque, ha funzionato: la conduttrice aveva messo gli occhi su Mantovan già da diverso tempo e, forte dell’amicizia che lega le due donne, ha provato per lungo tempo a convincerla a partecipare al suo show. Nonostante i tentennamenti iniziali, alla fine la moglie di Fabrizio Frizzi ha acconsentito, e ora si dice più emozionata che mai nel mettersi in gioco e scendere in pista per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Alcune persone vicine alla conduttrice hanno rilasciato alcune dichiarazioni a DiPiù Tv: Mantovan sarebbe "felice, felicissima", anche se per lei "è una bella responsabilità". La nuova concorrente ha già dato prova delle sue abilità di ballerina nella passata stagione, nella quale è comparsa in una puntata in qualità di Ballerina per una notte. E ora anche il pubblico non vede l’ora di rivederla in azione: "Che bello! Carlotta è una donna di gran classe", si legge tra i commenti su Instagram. O ancora: "Ha già vinto. Elegante, bella e sobria".

Il cast di Ballando con le Stelle

Il nome di Carlotta Mantovan va quindi ad aggiungersi a quello degli altri concorrenti che sono già stati ufficializzati nel corso delle ultime settimane. Il primo ad aver confermato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle è stato l’attore Ricky Tognazzi, seguito subito dopo dalla conduttrice e divulgatrice Rosanna Lambertucci. Di pochi giorni fa la notizia dell’inclusione nel cast ufficiale del programma di Simona Ventura, che questa volta non sarà sola: con lei, anche se in pista saranno avversari, c’è anche il suo compagno, Giovanni Terzi. Tra i concorrenti che molto probabilmente vedremo nel cast – anche se al momento non sono ancora stati ufficializzati – ci sono anche il giornalista Antonio Caprarica. il conduttore Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo e lo chef Bruno Barbieri.

Potrebbe interessarti anche