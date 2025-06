Ascolti tv ieri (10 giugno): Belve Crime è il trionfo di Francesca Fagnani, Doc e Mastronardi da flop Lo spin-off di Rai 2 dedicato alla cronaca nera debutta al 12,4% e vince in prima serata, Doppio Gioco cala ancora, bene Floris: tutti i dati Auditel

Si rinnova la sfida degli ascolti tv in un martedì dal palinsesto affollatissimo. Ieri martedì 10 giugno 2025, infatti, su Rai 1 la versione USA di Doc ha sfidato la terza puntata della fiction con è tornata Alessandra Mastronardi Doppio Gioco su Canale 5. Francesca Fagnani ha ‘debuttato’ al timone del nuovo spin-off Belve Crime su Rai 2, mentre Le Iene (senza Veronica Gentili) sono state le protagoniste del prime time di Italia 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc, Belve Crime, Doppio Gioco e Le Iene

Ieri martedì 10 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Doc. L’adattamento statunitense della celebre fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti (qui rimpiazzato dalla dottoressa Larsen, interpretata da Molly Parker) non è andata oltre il 10,8% di share, scendendo a 1 milione e 659mila sulla prima rete. Le cose non sono andate meglio a Doppio Gioco nel prime time di Canale 5. La terza puntata della fiction Mediaset con Alessandra Mastronardi e Max Tortora si è fermata a un ascolto medio di 1 milione e 659mila spettatori, crollando al 10,6% di share.

Su Rai 2 Francesca Fagnani ha ‘esordito’ alla guida di Belve Crime. Il nuovo spin-off di Belve dedicato al mondo e ai personaggi della cronaca nera (gli ospiti della prima puntata sono stati Massimo Bossetti, Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione) ha debuttato alla grande con il 12,4% di share, appassionando 1 milione e 570mila spettatori e facendo già meglio del record stagionale della dodicesima edizione del programma conclusasi la settimana scorsa.

Rimasto ‘orfano’ di Veronica Gentili (che sarà impegnata in un doppio appuntamento settimanale alla conduzione de L’Isola dei Famosi prima delle vacanze estive), anche il martedì di Italia 1 ha fatto spazio agli spin-off e a Le Iene presentano: Inside. Lo show "in nero" ideato da Davide Parenti ha ottenuto 1 milione e 101mila spettatori, pari al 10,7% di share. Su Rai 3, invece, Domenico Iannacone ha chiuso la sua avventura al timone di Che ci faccio qui; il quarto e ultimo appuntamento stagionale ha totalizzato 671mila spettatori, crescendo fino al 4,1% di share.

Il simbolo del martedì di La7 Giovanni Floris ha raccolto 1 milione e 321mila spettatori alla guida di DiMartedì, che ieri ha fatto segnare il 9% di share. È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha invece registrato il 5% di share, collezionando 613mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8, infine, la partita valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Francia-Polonia ha radunato 322mila spettatori, pari all’1,6% di share, mentre su Nove il Best Of di Comedy Match di Katia Follesa ha conquistato 380mila spettatori, pari a uno share de 2,3%.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time, Amadeus e Pino Insegno

Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1, ma in versione ‘ridotta’ per lasciare spazio a Buon Vento Italia (21,1% di share) condotto da Antonella Clerici in occasione del rientro dell’Amerigo Vespucci a Genova. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è così fermata al 24,5% di share (quasi 4 milioni e mezzo di spettatori), permettendo a Paperissima Sprint (13,1% di share) e a The Cage – Prendi e Scappa (2,9% di share) di risalire; il nuovo show di Amadeus non è però andato oltre i 521mila spettatori.

Nella fascia preserale, invece, Reazione a Catena di Pino Insegno è salito al 24,2% di share (3 milioni e 195mila spettatori), staccando Caduta Libera di Gerry Scotti (17,4% di share con poco più di 2 milioni di spettatori)

