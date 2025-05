Ascolti tv ieri (14 maggio): tonfo clamoroso di Amadeus, Sciarelli resiste al dominio della Coppa Italia. Tutti i dati Auditel Il nuovo talent Like A Star parte dal 2,4% di share in prima serata su Nove, Lolita Lobosco al 12,8%, Milan-Bologna al 30,9%: tutti i numeri e i dati Auditel

Mercoledì di sport negli ascolti tv. Ieri mercoledì 14 maggio 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la finale di Coppa Italia – Milan-Bologna che, come prevedibile, ha dominato in termini di share; su Rai 2 spazio al tennis con gli Internazionali BNL d’Italia. In prima serata su Rai 1 è invece tornata Luisa Ranieri ne Le Indagini di Lolita Lobosco 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Indagini di Lolita Lobosco 3 e la Coppa Italia

Ieri mercoledì 14 maggio in prima serata su Rai 1 è andata in onda la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 3. La serie con Luisa Ranieri ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi – in replica sulla prima rete dalla scorsa domenica – ha registrato il 12,8% di share. La seconda puntata della terza stagione ha raccolto 2 milioni e 398mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finalissima di Coppa Italia – Milan-Bologna. La partita dello Stadio Olimpico valsa il trionfo dei rossoblù nella competizione dopo più di 50 anni ha radunato 6 milioni e 530mila spettatori, toccando il 30,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Spazio allo sport anche su Rai 2, dove il Tennis: Internazionali BNL d’Italia ha appassionato 1 milione e 271mila spettatori, pari al 6,3% di share. Su Italia è invece andato in onda il film Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, che ha registrato il 5,9% di share con 1 milione e 119mila spettatori.

Vero e proprio simbolo del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto una nuova puntata di Chi l’ha visto?, che ha conquistato 1 milione e 730mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Fuori dal Coro di Mario Giordano ha invece totalizzato un a.m. di 730mila spettatori, calando al 4,9% di share su Rete 4.

Su Tv8, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha fatto segnare il 2,2% di share grazie a 353mila spettatori sintonizzati. Su Nove, infine, Amadeus ha debuttato alla guida di Like a Star. Il nuovo talent show è partito da un deludente 2,4% di share (473mila spettatori) in prima serata e non è andato oltre il 3,3-3,7% (379mila e 276mila spettatori) di share in seconda serata a partire dalle 23:31 fino alle 0:28.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e access prime time

La finale di Coppa Italia ha ridimensionato anche l’access prime time di Stefano De Martino. La puntata di Affari Tuoi si è infatti dovuta ‘accontentare’ del 23,9% di share con 5 milioni e 267mila spettatori, con Striscina la Notizia al 16,4% di share e 3 milioni e 190mila spettatori. Ancora in difficoltà nella fascia preserale Gerry Scotti, che al timone di Caduta Libera ha registrato il 18% di share (2 milioni e 384mila spettatori) contro il 25,9% (3 milioni e 686mila spettatori) di Marco Liorni e L’Eredità.

