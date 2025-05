Affari Tuoi, Daniela ribalta il Dottore ma crolla sul più bello (perché snobba De Martino): “Che ingiustizia” La concorrente della Campania non segue il suggerimento velato del conduttore e vince meno del contenuto del suo pacco: ecco com’è andata la puntata di ieri.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 14 maggio 2025 gioca Daniela, pacchista per la regione Campania. Originaria di Gragnano, la giovane concorrente è una insegnante di scuola primaria ed è accompagnata in studio dalla sorella Marina, un’infermiera appena diventata mamma. La loro partita, iniziata malissimo, si è ripresa nel finale e alla fine le due sorella sono riuscite a portare a casa una bella somma, ma per loro resta un po’ di amaro in bocca per aver accettato un premio inferiore rispetto a quello contenuto nel loro pacco. Ecco cos’è successo ieri sera nel game show dell’access prime time di Rai 1.

Affari Tuoi, cosa è successo nella partita di ieri (14 maggio)

La partita di Daniela inizia nel peggiore dei modi. Nei primi 6 tiri, infatti, la concorrente campana ‘brucia’ tre pacchi importanti – 200mila, 100 mila e 50mila euro – oltre 15mila, 100 e 5 euro. Il Dottore mette sul piatto 20mila euro, un’offerta che ripete anche poco dopo ma in entrambi i casi le sorelle preferiscono andare avanti. La situazione precipita quando il Dottore chiede loro di aprire tre pacchi: escono fuori i 300mila euro, 1 euro e Gennarino. Daniela e Marina quindi si ritrovano a metà puntata senza i tre premi più alti in tabellone. Il Dottore fiuta l’aria e mette sul piatto un’offerta al ribasso (10mila euro): "Sappiamo che è rischioso ma ci proviamo lo stesso", la replica delle concorrenti, che poi ribaltano la loro partita con una serie fortunata di 4 tiri: 50 euro, il gattò (la specialità culinaria della Campania), 10 euro e 5mila euro. Il Dottore propone il cambio pacco (respinto), poi dopo aver pescato il pacco rosso da 500 euro le due sorelle partenopee possono esultare, perché nel loro tabellone restano solo pacchi rossi: 75mila, 30mila e 20mila euro. Soldi sicuri, dunque.

Il Dottore ci riprova con il cambio pacco e stavolta Daniela sorprende tutti e accerra: "Nel mio pacco sento di avere 30mila euro, accetto il cambio". Quindi lascia il 6 per il 13 e subito dopo apre il suo ex pacco, scoprendo di avere indovinato: a inizio puntata aveva pescato proprio 30mila euro. Con 75mila e 20mila euro rimasti in gioco, l’ultima offerta del Dottore ammonta a 47.500 euro. Una proposta molto alta, tanto che Stefano De Martino lascia intendere alle due sorelle – in modo sibillino – che forse potrebbe essere una trappola del ‘Doc’: "Perché ti offre 47mila e 500 euro – osserva il conduttore – vuole risparmiare? O vuole premiare il coraggio di quest’ultimo cambio? Hai ancora la possibilità di andare a casa con 75mila euro. Ci sono finali comodi e finali scomodi. Questo possiamo definirlo abbastanza comodo, perché hai un paracadute di 20mila euro. Potrebbe valere la pena rischiare sapendo di avere un paracadute. Dall’altro lato hai in mano più del doppio dei 20mila euro". Daniela ci pensa e poi decide di accontentarsi: "Non ho sensazioni riguardo al mio pacco. Ho sempre detto di essere coraggiosa, ma sono tanti soldi. Ci vuole anche un po’ di razionalità, quindi accetto l’offerta". Alla fine il suggerimento ‘mascherato’ del conduttore si rivela fondato. Nel pacco numero 6 ci sono 75mila euro, quindi Daniela ‘lascia’ 27.500 al Dottore, che anche stavolta con la sua strategia riesce a risparmiare qualcosa.

Le critiche del web alla partita di Daniela

La partita di Affari Tuoi in onda ieri sera ha tenuto col fiato sospeso il web fino alla fine. E al termine della serata molti utenti hanno espresso qualche critica rivolta alla partita di Daniela, che dopo una splendida rimonta si è lasciata beffare da un’offerta tentatrice del Dottore: "Il coraggio è cosa di pochi", scrive qualcuno su ‘X’. E ancora: "Non c’è verso, hanno sempre troppa paura". Un utente sbotta riguardo alla mania di molti concorrenti che si lasciano guidare dai numeri: "Ma sempre con questi numeri sono diventati insopportabili". Un fan è ancora più caustico riguardo all’ultima mossa dell’insegnante napoletana, che non ha voluto rischiare vanificando la possibilità di incassare 75mila euro: "Come sempre non hanno le pa**e per arrivare fino alla fine". E qualcuno, infine, ripensa alla partita sfortunata del pompiere Enrico che nella puntata di martedì sera ha bruciato 300mila euro: "Che ingiustizia però nei confronti del Vigile del Fuoco…..ieri con 300mila euro nel pacco ne ha avuti solo 30mila, non è giusto!"

