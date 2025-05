Ascolti tv ieri 11 maggio: Luisa Ranieri fa sprofondare Lo Show dei Record (negativi), Ranucci torna e tallona Fazio Le Indagini di Lolita Lobosco 3 tocca il 20% di share e doppia Canale 5, bene Fabio Fazio al 10,3-8,7% e Le Iene: tutti i numeri e i dati Auditel

Luisa Ranieri torna protagonista della prima serata degli ascolti tv. Ieri domenica 11 maggio 2025, infatti, si Rai 1 è andata in onda la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, che ha sfidato Gerry Scotti e Lo Show dei Record su Canale 5. Bene il ritorno Report e Sigfrido Ranucci, così come Le Iene presentano: Inside e Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Indagini di Lolita Lobosco 3 e Lo Show dei Record

Ieri domenica 11 maggio 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Le Indagini di Lolita Lobosco 3. In replica, la prima puntata della terza stagione della fiction con Luisa Ranieri (trasmessa per la prima volta in tv nel marzo 2024) ha raggiunto 20% di share, raccogliendo sulla prima rete 3 milioni e 288mila spettatori. Su Canale 5, invece – dopo la "pausa" della scorsa settimana – Gerry Scotti è tonato al timone de Lo Show dei Record. Il penultimo appuntamento stagionale del talent dei Guinness World Records non è però andato oltre il 10,9% di share, fermandosi a 1 milione e 499mila spettatori e venendo quasi doppiato da Rai 1. Si tratta del peggior risultato di sempre in termini di share per il programma.

Spazio allo sport su Rai 2, dove il Tennis: Internazionali BNL d’Italia in diretta dal Foro Italico di Roma con la sfida Djere-Alcaraz ha toccato il 3,2% di share, appassionando 573mila spettatori. Sempre bene Le Iene presentano: Inside su Italia 1, ancora con un ottimo 9,1% di share e 1 milione e 190mila spettatori radunati.

Su Rai 3 Riccardo Iacona e PresaDiretta hanno lasciato spazio a Sigfrido Ranucci, "restituendo" lo slot della prima serata della domenica su Rai 3. Tornato in onda, Report ha ottenuto un ottimo isultato – il 9% di share – grazie a più di un milione e mezzo (1 milione e 568mila) spettatori sintonizzati.

Su La7 il film A Beautiful Mind ha registrato l’1,9% di share con 304mila spettatori, mentre su Tv8 Men in Black: International ha conquistato 277mila spettatori, pari all’1,7% di share. Alla guida di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha infine raggiunto il 10,3% di share (1 milione e 865mila spettatori) nella prima parte e l’8,7% di share (905mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: Domenica In e Mara Venier

Altro ottimo weekend per Mara Venier al timone di Domenica In. Ieri domenica 11 maggio 2025 La conduttrice (chiamata agli straordinari visto il successo dello show, che proseguirà per un’altra settimana) ha raggiunto il 19,9% di share (2 milioni e 337mila spettatori) nella prima parte e il 19,8% di share (2 milioni e 161mila spettatori) nella seconda parte.

