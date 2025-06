Ascolti tv ieri (26 giugno): sicurezza Raoul Bova, Milo Infante batte Del Debbio. Tutti i dati Auditel Il Mondiale per Club con Juventus-City vince la prima serata col 20,9% di share, Don Matteo tiene al 17% di share, Ore 14 Sera all’8,1%: tutti i dati Auditel

Don Matteo resiste al calcio negli ascolti tv. Ieri giovedì 19 giugno 2025, infatti, il Mondiale per Club e la sfida tra Juventus e Manchester City ha vinto la prima serata con il 20,9% di share, ma le repliche della fiction con Raoul Bova sono comunque salite al 17% di share. Bene anche Milo Infante che, al timone di Ore 14 Sera, ha superato ancora Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Juventus-Manchester City

Ieri giovedì 19 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 13 in replica. La sesta puntata dell’amata fiction Rai con Raoul Bova (dopo l’addio di Terence Hill) ha raccolto 2 milioni e 322mila spettatori sulla prima rete, arrivando al 17% di share. Su Canale 5, invece – archiviata la deludente avventura in prime time di Avanti un altro! di Paolo Bonolis – è proseguito il Mondiale per Club ed è andata in scena la partita valevole per la FIFA Club World Cup – Juventus-Manchester City. La vittoria dei citizens di Pep Guardiola ha radunato 3 milioni e 218mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 20,9% di share.

Dopo gli ottimi risultati dei primi appuntamenti, su Rai 2 Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera. La terza puntata dello speciale di Ore 14 in prima serata ha collezionato 880mila spettatori, confrmandosi all’8,1% di share. Paolo Del Debbio, invece, ha totalizzato un a.m. di 799mila spettatori al timone di Dritto e Rovescio, pari all’7,4% di share su Rete 4. Lo Speciale Piazzapulita di Corrado Formigli dedicato a "due americani a confronto" come Papa Leone XIV e Donald Trump ha interessato 659mila spettatori, pari al 4,5% su La7.

Su Italia 1 è andato in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne. La pellicola del 2005 con Will Smith ed Eva Mendes ha raggiunto il 6,7% di share, appassionando 881mila spettatori. Su Rai 3 Estati senza fine ha invece conquistato 448mila spettatori, pari al 3% di share.

Su Tv8 il quinto appuntamento del reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo si è confermato al 2,7% di share con 389mila spettatori. Su Nove, infine, lo show comico Francesco Cicchella – Bis! ha ottenuto 321mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: access e preserale, De Martino giù, Pino Insegno su

Cala Stefano De Martino, dominatore dell’access prime time degli ascolti tv. L’inizio della diretta del Mondiale per Club su Canale 5 ha fatto scendere Affari Tuoi al 26,5% di share e "solo" 4 milioni e 281mila spettatori, premiando invece l’access di Canale 5 con Paperissima Sprint (in presunta crisi dietro le quinte per le tensioni tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti) salito al 13,7% di share con 2 milioni e 53mila spettatori.

Nella fascia preserale continua il magic moment di Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, ieri addirittura al 25,5% di share (3 milioni e 138mila spettatori su Rai 1)) con Caduta Libera di Gerry Scotti crollato al 15,8% di share (1 milione e 750mila spettatori su Canale 5).

