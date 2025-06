Ascolti tv ieri (24 giugno): Gigi D’Alessio trionfa e affossa Rai 1, Monica Setta parte piano, flop di un big Il concerto Sicily For Life vince col 17,5% di share, Màkari chiude al 12,4%, bene il Mondiale per Club e BiancaBerlinguer: tutti i numeri e dati Auditel

Martedì rivoluzionato negli ascolti tv. Ieri martedì 24 giugno 2025, infatti, sono andate in scena sfide inedite nella prima serata della televisione italiana, con tanti programmi andati in archivio per l’estate e nuovi show al loro esordio. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Màkari 3 in replica, mentre su Canale 5 il protagonista è stato Gigi D’Alessio con il suo concerto Gigi & Friends – Sicily For Life. Su Rai 2 ha fatto il suo esordio nel prime time Monica Setta con Storie al bivio Show, mentre su Rai 3 è arrivata Camila Raznovich con Kilimangiaro on the road. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 3 e Gigi & Friends – Sicily For Life

Chiusa la versione USA di Doc, ieri martedì 24 giugno 2025 la prima serata di Rai 1 ha visto un altro gran finale con la quarta e ultima puntata di Màkari 3. L’ultimo appuntamento (in replica) della terza stagione della fiction con Claudio Gioè ha raccolto 1 milione e 713mila spettatori sulla prima rete, toccando il 12.4% di share. Su Canale 5, invece, la serie con Alessandra Mastronardi Doppio Gioco ha lasciato spazio a Gigi & Friends – Sicily For Life. Il concerto evento di Gigi D’Alessio registrato allo stadio Renzo Barbera di Palermo ha radunato 2 milioni e 16mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 17,5% di share e aggiudicandosi la prima serata.

Monica Setta ha fatto il suo debutto nel prime time di Rai 2 al timone di Storie al bivio Show. Il primo appuntamento del nuovo spin-off di Storia di donne al bivio ha raggiunto il 3,9% di share con 484mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, è tornato il Mondiale per Club con la partita valevola per la FIFA Club World Cup – Benfica-Bayern. Il successo dei lusitani ha appassionato 1 milione e 494mila spettatori, pari al 9,6% di share.

Dopo l’ultima puntata di Petrolio (destinato alla chiusura) di Duilio Gianmaria della scorsa settimana, su Rai 3 è tornato Camila Raznovich alla guida di Kilimangiaro on the road. Il primo dei sei appuntamenti della nuova edizione ha esordito con il 4,3% di share, conquistando 626mila spettatori. Ancora in onda, invece, Bianca Berlinguer alla conduzione di È sempre Cartabianca; approfittando delle ‘vacanze’ di Giovanni Floris, il talk show di Rete 4 ci è confermato al 7,2% di share con 815mila spettatori. Su La7 Inchieste in Movimento ha totalizzato un a.m. di 551mila spettatori, pari al 3,7% di share.

Su Tv8, infine, No Time To Die ha interessato 414mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su la partita Jumanji ha appassionato 457mila spettatori, pari a uno share dello 3,2%.

Ascolti, i numeri di ieri: Insegno vs Scotti

Mentre Stefano De Martino si rialza e si avvia verso la chiusura di Affari Tuoi (con la puntata di ieri al 27,3% di share in access), Pino Insegno continua a macinare ascolti nella fascia preserale. La puntata di ieri di Reazione a Catena ha coinvolto più di 3 milioni di spettatori (24,8% di share), staccando ancora Caduta Libera di Gerry Scotti (16,4% di share e 1 milione 849mila spettatori su Canale 5)

