L'Eredità, Laura debutta con un flop (ma lo sapeva): il dettaglio notato da Liorni e lo 'smacco' dei social La nuova campionessa siciliana fallisce una Ghigliottina indovinata da tantissimi utenti del web. Ecco come andata la puntata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025

A L’Eredità tengono ancora banco i debuttanti. Dopo il successo (senza premio) di Marco, nella puntata di ieri una nuova esordiente diventa campionessa. Si tratta di Laura, psicoterapeuta di Palermo, che alla sua prima partecipazione al quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni riesce a battere la ‘veterana’ BiancaMaria (giunta alla sua 17esima puntata) ma fallisce una ‘Ghigliottina’ giudicata abbastanza abbordabile dai social. Ecco com’è andata la puntata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (14 maggio 2025)

Puntata ricca di volti nuovi a L’Eredità, che ieri sera vede debuttare con successo Laura. La nuova concorrente si qualifica al ‘Triello’ insieme al campione in carica Marco e a Biancamaria e insieme a quest’ultima dà vita a una sfida equilibratissima ai ‘100 secondi’. E’ proprio la debuttante a trionfare sul gong, conquistando così il diritto a disputare la Ghigliottina partendo da un montepremi molto interessante: 185mila euro. Purtroppo per lei, la fase della scelta delle parole indizio non va a gonfie vele. Dopo quattro dimezzamenti Laura gioca per vincere 23125 euro e deve collegare i seguenti termini: ‘Creta’, ‘Luca’, ‘Rana’, ‘Tifoso’, ‘Testa’. Conclusi i canonici 60 secondi di riflessione, la neocampionessa scrive sul cartoncino quella che per lei è la parola vincente: ‘Statua’. Marco Liorni, però, nota subito un particolare che non lascia presagire nulla di buono: "Ho visto che ha scritto la tua soluzione scuotendo la testa". E Laura, sconsolata, ammette con onestà: "Non sono convinta, non è scattata la scintilla". La sua sensazione, purtroppo era fondata. Sin dai primi tentativi di spiegare i collegamenti tra la sua soluzione e le parole indizio è chiaro che la risposta vincente era un’altra. Liorni la svela: "Toro", un termine apparso diverse volte nella timeline del social ‘X’ nei minutiprecedenti. Laura tornerà in studio stasera per confermare il titolo e riprovare l’assalto alla Ghigliottina.

Le reazioni del web alla Ghigliottina di Laura

Stavolta, infatti, il popolo dei social ha azzeccato in massa la risposta vincente alla Ghigliottina. "Con creta toro era quasi scontato", osserva un utente. Un altro aggiunge: "Era semplice stasera, ma nulla": E ancora: "Plebiscito per toro , mi associo".

