Ascolti tv ieri 25 maggio: Ranucci si scatena (grazie a Fazio), Enrico Papi sorprende, Toffanin chiude senza botto Lolita Lobosco trionfa ancora in replica, la nuova serie turca La Notte nel Cuore debutta al 12,6% di share, Report al 9,2%: tutti i numeri e dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude nel segno di Luisa Ranieri. Ieri domenica 25 maggio 2025, infatti, si è chiuso con un’altra vittoria il nuovo ciclo di repliche de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, che su Rai 1 ha superato il debutto della nuova serie turca di Canale 5 La notte nel cuore. Bene il ritorno di Sarabanda e il nuovo appuntamento di Report. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Indagini di Lolita Lobosco 3 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 25 maggio 2025 su Rai 1 si è chiuso il nuovo ciclo di repliche della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco. La quarta e ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri – dal titolo "Un brutto affare" – ha raggiunto il 15,8% di share, raccogliendo 2 milioni e 505mila spettatori e trionfando ancora in prima serata. Su Canale 5, invece, è arrivato l’esordio della nuova serie turca La Notte nel Cuore. La prima puntata ha debuttato al 12,6% di share, radunando 1 milione e 904mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset

Su Rai 2 N.C.I.S – Unità Anticrimine ha registrato il 4,3% di share con 758mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha collezionato 683mila spettatori, pari al 3,9% di share). Su Italia 1 Enrico Papi è invece tornato protagonista del prime time al timone di Sarabanda Celebrity. Il nuovo speciale spin-off dello storico programma in voga tra a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila (l’ultima volta andò in onda nel 2017) ha esordito registrando l’8,3% di share e conquistando 1 milione e 264mila spettatori.

Su Rai 3 Report è volato al 9,1% di share (tre punti in più rispetto alla scorsa settimana): Sigfrido Ranucci ha approfittato della mancata concorrenza del grande ex Fabio Fazio (che ha terminato la sua corsa stagionale alla guida di Che Tempo Che Fa su Nove) per arrivare a 1 milione e 585mila spettatori. Giuseppe Brindisi ha invece totalizzato un a.m. di 850mila spettatori alla conduzione di Zona Bianca, salendo al 6,4% di share.

Su La7 il film Adaline – L’eterna giovinezza ha fatto segnare il 3,4% di share con 574mila spettatori, mentre su Tv8 il docufilm Senna ha appassionato 316mila spettatori, pari all’1,8% di share. Fabio Fazio ha chiuso un’altra edizione di Che Tempo Che Fa la scorsa settimana e su Nove è andato in onda Che Tempo Che Fa – Best Of, che ha interessato 329mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Ascolti: i numeri di ieri: il pomeriggio di Silvia Toffanin e Amici

Con Mara Venier e Domenica In ufficialmente in "vacanza" (ieri su Rai 1 è andato in onda Il Meglio di Domenica In, che ha fatto segnare l’11,8% di share), su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto di Verissimo i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La puntata speciale ha conquistato il 17% di share (1 milione e 681mila spettatori) nella prima parte e il 15,8% di share (1 milione e 549mila spettatori) nella seconda.

