‘Chi l'ha visto?’, nuove ombre sul caso Liliana Resinovich: la querela e l’accusa di bluff Oltre alle novità sulla morte della 63enne, Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Daniela Ruggi con un testimone speciale, e sul caso Marta Favro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

‘Chi l’ha visto?’ torna stasera, mercoledì 14 maggio 2025, con le novità sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022. Mentre l’unico indagato, per ora, resta il marito della vittima, Sebastiano Visintin, la nuova confessione fatta da un preparatore anatomico, presente in obitorio durante i primi esami sul corpo, riapre la battaglia tra le consulenze delle parti. In puntata, Federica Sciarelli tornerà anche sulla scomparsa di Daniela Ruggi, con un ospite sorprendente in studio, e sul caso di Mara Favro, per la cui morte è stato arrestato Luca Milione. Infine come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Chi l’ha visto, caso Liliana Resinovich: è battaglia tra le parti

È battaglia tra consulenti dopo le dichiarazioni del preparatore anatomico che ha detto: "Quella frattura potrei averla causata io", riferendosi alla vertebra toracica T2 lesionata sul corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022, dopo essere sparita il 14 dicembre del 2021 da Trieste senza lasciare traccia. Secondo la relazione di Cristina Cattaneo, la vittima è stata molto probabilmente picchiata e uccisa, e la procura, dopo la sua consulenza, indaga il marito Sebastiano Visintin, che rimane per adesso l’unico indagato per omicidio. Ora, però, alla luce della nuova testimonianza ci si chiede di nuovo come è morta di Liliana? Chi ha provocato quella frattura? È stato omicidio o suicidio? L’avvocato del fratello di Liliana, Sergio Resinovich, ha annunciato querela per falso nei confronti del preparatore anatomico, definendo le sue dichiarazioni "un bluff". Al contrario, i legali difensori di Visintin aspettano che la Procura ascolti il tecnico prima di esprimersi sulle sue dichiarazioni. Se ne parlerà di nuovo, questa sera, a Chi l’ha visto?, insieme a Federica Sciarelli e nuovi ospiti.

Gli altri casi di ‘Chi l’ha visto?’, stasera mercoledì 14 maggio 2025: Daniela Ruggi e Marta Favro

A Chi l’ha visto? oggi si torna anche sulla scomparsa di Daniela Ruggi. Per ora, l’unico indagato è l’uomo cosiddetto ‘sceriffo‘, appena uscito dal carcere, arrestato perché aveva in casa delle armi e che in questa puntata sarà in studio, in diretta, con Federica Sciarelli per dire la sua: "Non c’entro nulla con la scomparsa di Daniela, è una ragazza ingenua, e anche io voglio sapere la verità".

Spazio poi al caso di Mara Favro, per cui è stato arrestato Luca Milione, il datore di lavoro della donna scomparsa e poi ritrovata morta in circostanze misteriose. L’uomo aveva evaso gli obblighi di sorveglianza, non poteva uscire dal suo comune, ma lo ha fatto senza il permesso. I resti della donna sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere e si stanno attendendo i risultati delle analisi per far luce sulla morte.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 14 maggio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

