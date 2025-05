Luisa Ranieri 'soffia' la stellina di Mina Settembre a Serena Rossi. Chi è e cosa faranno insieme L’attrice napoletana ha svelato sui social di essere sul set di una nuova serie scritta dal marito Luca Zingaretti: nello scatto spunta anche Ludovica Nasti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Luisa Ranieri è al lavoro. Smaltita la delusione alla serata dei David di Donatello, infatti, l’attrice napoletana si trova sul set di una nuova fiction Rai. A rivelarlo è la stessa Luisa, che sui social ha pubblicato uno scatto insieme al cast della nuova serie La Preside (scritta dal marito Luca Zingaretti e Cristiana Farina). Nello scatto condiviso su Instagram tra i "colleghi" si può anche vedere la giovane Ludovica Nasti. Scopriamo tutti i dettagli.

Luisa Ranieri sul set di una nuova serie Rai: di cosa si tratta

Dopo un 2024 a dir poco intenso e ricco di impegni (che l’ha vista nel cast di Parthenope di Paolo Sorrentino, nel secondo lungometraggio diretto da Johnny Depp Modì – tre giorni sulle ali della follia e in Diamanti di Ferzan Özpetek), Luisa Ranieri non si ferma ed è già pronta a tornare in tv. A un anno dalla terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, infatti, l’attrice napoletana si trova sul set di una nuova fiction Rai. Si tratta de La Preside, che la vedrà nei panni Eugenia Carfora, in una serie ispirata alla storia vera della dirigente scolastica che ha combattuto contro il degrado del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. La nuova produzione Rai – scritta dal marito Luca Zingaretti e Cristiana Farina e diretta da Luca Miniero – racconterà dunque le vicende dell’Istituto Francesco Morano di Caivano, delle sue studentesse e dei suoi studenti.

Ludovica Nasti nel cast: da L’amica geniale a Mina Settembre

Direttamente dal set, Luisa Ranieri ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram insieme al cast della nuova fiction La Preside. "Amo pazzamente il mio lavoro e i miei compagni di viaggio" ha scritto l’attrice campana, insieme ad alcune ‘colleghe’ tra le quali si può vedere Ludovica Nasti. L’attrice, salita alla ribalta giovanissima nei panni della piccola Lila nella serie L’amica geniale, ha compiuto 18 anni lo scorso anno ed è in rampa di lancio nel mondo dello spettacolo, anche e soprattutto dopo il successo di Mina Settembre, dove ha recitato nei panni di Viola al fianco di Serena Rossi. La nuova sfida si chiama ora La Preside e le premesse ci sono tutte, dal momento che sul set si respira chiaramente un’aria positiva e di grande fiducia.

