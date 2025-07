Ascolti tv ieri (1 luglio): Mondiale per Club da record, Monica Setta si rialza, Amadeus ancora fermo Real Madrid-Juventus tocca il 29,2% di share in prima serata, il film di Rai 1 al 13,3%, Storie al Bivio Show 5,5%, Raznovich si conferma: tutti i dati Auditel

Inizia un nuovo mese e il calcio irrompe nel martedì sera degli ascolti tv. Ieri martedì 2 luglio 2025, infatti, la sfida del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus ha dominato la prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il film Un amore regale, mentre Monica Setta, Camila Raznovich e Bianca Berlinguer sono tornato rispettivamente al timone di Storie al bivio Show, Kilimangiaro on the road ed È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un amore regale e Real Madrid-Juventus

Concluse le repliche di Màkari 3, ieri martedì 2 luglio 2025 nella prima serata di Rai 1 è andato in onda il film per la tv Un amore regale. La pellicola del 2025 diretta da Clare Niederpruem ha raccolto 2 milioni e 91mila spettatori sulla prima rete, non andando oltre il 13,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornato il Mondiale per Club con la partita valevole per gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup – Real Madrid-Juventus. La sconfitta dei bianconeri e il passaggio ai quarti dei blancos hanno radunato 4 milioni e 706mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset che, come prevedibile, ha dominato il prime time degli ascolti con addirittura il 29,2% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il debutto tutt’altro che esaltante della settimana scorsa (3,9% di share) Monica Setta è tornata protagonista della prima serata di Rai 2 alla guida di Storie al bivio Show. Il secondo appuntamento del nuovo spin-off di Storia di donne al bivio è risalito al 5,5% di share ottenendo 590mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film …e alla fine arriva Polly. La commedia romantica con Ben Stiller e Jennifer Aniston ha interessato 802mila spettatori, pari al 5,1% di share.

Preso il posto di Duilio Gianmaria e Petrolio (costretto alla chiusura) nel mercoledì di Rai 3, Camila Raznovich è tornata al timone di Kilimangiaro on the road. Il secondo appuntamento dello spin-off estivo di Kilimangiaro in prime time ha fatto segnare il 4,1% di share, appassionando 614mila spettatori. Bianca Berlinguer ha invece collezionato 693mila spettatori alla conduzione di È sempre Cartabianca, calando al 6,1% di share su Rete 4. Su La7 In Onda prima serata ha raggiunto un ascolto medio di 792mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8, infine, Il matrimonio del mio migliore amico ha conquistato 298mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Nove Il tesoro dell’Amazzonia ha totalizzato un a.m. di 221mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Amadeus

Ancora fermo al 2,9% di share Amadeus al timone di The Cage – Prendi e Scappa. Nonostante le "vacanze" del mattatore degli ascolti tv Stefano de Martino, infatti, Il game show dell’access prime time di Nove si è fermato a 469mila spettatori. Nella stessa fascia oraria bene Techetehcetè (17,1% di share) in piena lotta con Paperissima Sprint (15,7% di share).

