Ascolti tv ieri (5 agosto):

L’estate e le novità (e non le repliche) prendono piede nel palinsesto e negli ascolti tv. Ieri martedì 5 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata la serie tv Simon Coleman 2, mentre su Canale 5 è iniziata la quarta stagione di Sissi. Max Angioni ha invece chiuso la sua avventura su Italia 1 alla guida di Max Working – Lavori in corso. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Simon Coleman 2 e Sissi 4

Ieri martedì 5 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv franco-belga Simon Coleman 2. I primi due episodi della seconda stagione (in prima visione assoluta) hanno raccolto 1 milione e 344mila spettatori sulla prima rete, non andando oltre il 10,7% di share. Su Canale 5, invece, è iniziato Sissi 4. In prima tv, le prime due puntate della quarta stagione della serie tedesca hanno toccato il 15,5% di share, collezionando 1 milione e 684mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Enrico Brignano è tornato protagonista del prime time di Rai 2 con il suo Ma… Diamoci del Tour! Europa. Lo show del comico romano ha registrato il 5,2% di share grazie a 667mila spettatori sintonizzati. Dopo avere lasciato spazio al dominio di Temptation Island, Max Angioni è tornato protagonista del martedì di Italia 1 al timone del quarto e ultimo appuntamento di Max Working – Lavori in corso, che ha conquistato 876mila spettatori, salendo al 7,3% di share. Il programma chiude così la sua prima edizione con una media del 5,87% di share.

Su Rai 3 Camila Raznovich ha fatto spazio all’opera in diretta dall’Arena di Verona con l’Aida. Il capolavoro di Giuseppe Verdi ha appassionato 304mila spettatori sulla terza rete, arrivando al 2,4% di share. Su Rete 4 è invece tornata in onda la serie Delitti ai Caraibi, che ha tenuto 521mila spettatori incollati davanti alla tv, raggiungendo il 4,1% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, In Onda prima serata ha totalizzato un a.m. di 715mila spettatori, pari al 5,2% di share su La7. Su Tv8, infine, Now you see me ha radunato 538mila spettatori, pari al 4,2% di share, mentre su Nove di Via dall’incubo ha fatto registrare un ascolto medio 568mila spettatori, pari a uno share del 4,5%.

Rai 1 | Simon Coleman 2 10,7% (1.344.000 spettatori)

| Simon Coleman 2 (1.344.000 spettatori) Canale 5 | Sissi 4 15,5% (1.684.000 spettatori)

| Sissi 4 (1.684.000 spettatori) Rai 2 | Ma… Diamoci del Tour! Europa 5,2% (667.000spettatori)

| Ma… Diamoci del Tour! Europa (667.000spettatori) Italia 1 | Max Working – Lavori in corso 7,3% (876.000 spettatori)

| Max Working – Lavori in corso (876.000 spettatori) Rai 3 | Aida 2,4% (304.000spettatori)

| Aida (304.000spettatori) Rete 4 | Delitti ai Caraibi 4,1% (521.000 spettatori)

| Delitti ai Caraibi (521.000 spettatori) La7 | In Onda prima serata 5,2% (715.000 spettatori)

| In Onda prima serata (715.000 spettatori) Tv8 | Now you see me 4,2% (538.000 spettatori)

| Now you see me (538.000 spettatori) Nove | Via dall’incubo 4,5% (568.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: La Ruota ancora oltre i 4 milioni

Frena la sua vertiginosa scalata negli ascolti tv La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nell’access prime time che, senza Temptation Island in prima serata, si è comunque confermata al 26,7% di share, ben al di sopra dei 4 milioni di spettatori. Su Rai Techetechetè ha invece raggiunto il 17,7% di share con un ascolto medio di 2 milioni e 736mila spettatori.

