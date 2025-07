Max Angioni, la vita privata: i problemi col peso, l'amore per Laura e l'ex compagna (che lavora con lui) Il comico, in onda stasera su Italia 1 con Max Working, ha raccontato in un'intervista di essere in terapia da sette anni.

Max Angioni è pronto a prendersi la prima serata estiva di Italia 1. Da questa sera, martedì 15 luglio 2025, il comico debutta con ‘Max Working – Lavori in corso‘, uno show-esperimento in cui il conduttore de Le Iene si metterà alla prova con i mestieri più disparati, nel tentativo di farsi assumere. Tre puntate in tutto dove il comico comasco proverà a fare otto lavori diversi con l’unico scopo di farsi assumere.

Il format va così a incrementare il curriculum di Angioni che, dopo Italia’s got talent, LOL – Chi ride è fuori e Zelig, continua a crescere senza sosta. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, sappiamo che è stato fidanzato con Ester, ora regista dei suoi spettacoli, e che adesso è innamorato di Laura, donna di cui non si sa praticamente nulla. Difficile anche il suo passato, con problematiche relative al peso e sette anni terapia dalla psicologa.

La vita privata di Max Angioni: dopo Ester ora c’è l’amore per Laura

Dopo la cotta a 12 anni per Lorena, durata circa una settimana e che lo mollò dopo il goffo tentativo di un bacio, nella vita privata di Max Angioni entrò Ester. "Al liceo: sono entrato in una compagnia teatrale e mi sono messo con Ester, che è stata la mia compagna per molti anni e oggi è ancora la regista dei miei spettacoli", raccontava il comico a Vanity Fair, spiegando anche di aver convissuto per 10 anni e che durante la pandemia, il rapporto si logorò a tal punto di lasciarsi.

Proprio per questo motivo Angioni non vuole più andare a convivere e, infatti, con Laura, la sua attuale compagna, non ha intenzione di farlo: "Non viviamo insieme. Con Ester avevo convissuto 10 anni e la pandemia ha accelerato la fine della coppia. Ora penso che sia meglio avere ognuno i propri spazi". Su Laura, poi, non c’è alcuna informazione e la sua identità resta un mistero.

Max Agioni, la terapia e i problemi di peso: "Ero in sovrappeso"

"Sovrappeso, prima visita dal dietologo a 10 anni. Mollavo tutti gli sport quando mi stancavo e i miei non insistevano. Ero il solo bambino in famiglia, a Como, all’epoca, ed ero praticamente venerato come un Buddha, o anche meno… un Dalai Lama". Cosi raccontava Max Angioni sempre a Vanity, parlando di che tipo di bambino fosse.

Sempre al magazine il comico ha anche confidato di essere in terapia da anni: "Non si è mai arrivati. Ho capito che il ‘successo’ non è la realtà ma una narrazione. Alcuni ‘buchi’ non li riempio nemmeno con questo, anche se pensavo fosse la risposta a tutto". Per questo motivo Angioni si è rivolto a una professionista: "Per questo vado in terapia da sette anni, o, come dico spesso, diecimila euro fa".

