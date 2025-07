Ascolti tv ieri (15 luglio): mezzo flop di Eleonora Daniele, Gerry Scotti si conferma e Bianca Berlinguer saluta senza botto La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17% di share, La Partita del Cuore si ferma al 15%, È sempre Cartabianca chiude al 5,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Martedì di sfide inedite e saluti degli ascolti tv. Ieri martedì 15 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena La Partita del Cuore, mentre su Canale 5 è ripartita la serie turca La notte nel cuore. Su Rai 3 Camilla Raznovich è tornata al timone di Kilimangiaro; su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è arrivata alla fine della sua lunga cavalcata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha chiuso i battenti con l’ultima puntata stagionale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Partita del Cuore e La notte nel cuore

Ieri martedì 15 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in scena La Partita del Cuore. In uno Stadio Gran Sasso d’Italia sold out a L’Aquila, la Nazionale Cantanti (trascinata da Fede) ha battuto i politici in un grande evento benefico condotto da Eleonora Daniele che in tv ha conquistato 1 milione e 838mila spettatori e registrato il 15% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 2 milioni e 5mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, che ha fatto segnare il 17% di share aggiudicandosi il prime time degli ascolti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo i buoni numeri di EnRicomincio da me della scorsa settimana, Enrico Brignano è tornato protagonista della prima serata di Rai 2 con un altro one-man show (in replica) come Tutto suo padre e anche un po’ sua madre, che ha ottenuto il 6,1% di share appassionando 766mila spettatori. Italia 1 ha "risposto" con Max Working – Lavori in corso, il nuovo show comico di Max Angioni, raggiungendo il 5,2% di share grazie a 684mia spettatori sintonizzati.

Camila Raznovich è tornata alla guida di Kilimangiaro on the road; il quarto appuntamento dello spin-off estivo di Kilimangiaro in prime time ha toccato il 4,9% di share, raccogliendo 706mila spettatori sulla terza rete. Bianca Berlinguer è invece arrivata ai saluti su Rete 4. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, che ha interessato 573mila spettatori; la seconda edizione del talk show si è così chiusa al 5,2% di share. Su La7 In Onda prima serata ha invece totalizzato un a.m. di 748mila spettatori sintonizzati, arrivando al 5,1% di share.

Su Tv8, infine, il film con Sylvester Stallone I mercenari ha coinvolto 354mila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove Chi ha ucciso Michael Jackson? Si è fermato a 275mila spettatori, pari a uno share del 1,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: La Ruota della Fortuna in access prime time

Chiamato alla prima conferma dopo l’ottimo esordio di lunedì in access prime time, Gerry Scotti è tornato al timone de La Ruota della Fortuna. Il secondo appuntamento dello storico game show nella nuova fascia oraria ha collezionato 3 milioni e 440 spettatori, raggiungendo il 21,7% di share. Su Rai 1 Techeteche TopTen ha accorciato con 3 milioni e 23mila spettatori (19,1% di share), mentre su Nove Amadeus non è andato oltre 3,2% di share alla conduzione di The Cage – Prendi e Scappa, fermandosi ancora a 498mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche