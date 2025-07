Ascolti tv ieri (22 luglio): boom delle Azzurre su Rai 1, Papi insegue Insegno e Gerry Scotti si conferma Inghilterra-Italia vince la prima serata con uno straordinario 27,4% di share, Mio figlio al 14,9%, Max Angioni al 5,2% batte Brignano: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Serata dolceamara nel martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 22 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena la semifinale degli Europei femminili di calcio tra Inghilterra e Italia, che ha ben figurato negli ascolti ma è costata l’eliminazione alle Azzurre. Su Canale 5 è andato in onda il film turco Mio figlio, mentre Max Angioni ha lanciato nuovamente la sfida a Enrico Brignano con Max Working. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Inghilterra-Italia e Mio figlio

Ieri martedì 22 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per le semifinali degli Europei femminili di calcio – Inghilterra-Italia. La sconfitta delle Azzurre ai tempi supplementari è costata l’eliminazione dal torneo alla Nazionale del CT Andrea Soncin, in grado però di appassionare ben 4 milioni e 77mila spettatori sulla prima rete registrando un boom del 27,4% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Mio figlio. La pellicola drammatica del 2018 con Kıvanç Tatlıtuğ ha conquistato 2 milioni e 22mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 14,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Enrico Brignano è tornato protagonista del prime time di Rai 2 con la replica di Ma… Diamoci del Tour! In Europa. Il one-man show del comico romano ha ottenuto il 3,9% di share grazie a 579mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Max Angioni è invece tornato al timone di Max Working – Lavori in corso. Dopo il debutto della scorsa settimana (al 5,2% di share), la seconda puntata del nuovo show comico si è confermata al 5,2% di share con un ascolto medio di 650mila spettatori.

Camila Raznovich ha condotto un nuovo appuntamento di Kilimangiaro on the road su Rai 3; la quinta puntata dello spin-off estivo di Kilimangiaro in prima serata ha toccato il 3,9% di share, raccogliendo 579mila spettatori sulla terza rete. Bianca Berlinguer è invece arrivata ai saluti con l’ultima puntata di È sempre Cartabianca andata in onda la scorsa settimana: Rete 4 ha quindi fatto spazio a Delitti ai Caraibi, che ha coinvolto 598mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su La7 In Onda prima serata ha invece fatto segnare il 3,3% di share, calando a 518mila spettatori.

Su Tv8, infine, il film Innocenti bugie ha interessato 419mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove il documentario Lucio per Amico – Ricordando Battisti ha collezionato 318mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Ascolti, i numeri di ieri: il secondo appuntamento di Sarabanda nel preserale

Non delude La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti ancora dominatore dell’access prime time (orfano di Techetechetè) grazie al 22,6% di share registrato ieri con 3 milioni e 670mila spettatori su Canale 5. Nella fascia preserale, invece, la seconda puntata di Sarabanda condotta da Enrico Papi ha fatto segnare il 18,3% di share con 2 milioni e 79mila spettatori; la concorrenza di Pino Insegno e Reazione a Catena (con il trionfo record delle ‘Giovediamoci’)su Rai 1 rimane poco sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori, con uno share del 23,5% di share.

Potrebbe interessarti anche