Sissi 4, i social si spaccano sulla quarta stagione: "Ma veramente finisce così?" La prima puntata della serie non ha entusiasmato tutti: "Ma fanno tutta la stagione in appena due serate?".

Mediaset Infinity

La prima puntata della quarta stagione di Sissi è stata un successo. Andata in onda ieri, martedì 5 agosto 2025, su Canale 5, la serie ha fatto impennare gli ascolti della rete, conquistato il 15,5% di share. Ben 1.684.000 spettatori, infatti, si sono sintonizzati per guardare l’episodio, forse aiutati dal traino della Ruota della Fortuna, superando anche nettamente gli ascolti di Rai 1 che con Simon Coleman ha raggiungo solo il 10.7%. Un dato, in pieno agosto, veramente positivo, soprattutto se si pensa che lo scorso anno Sissi 3 non era riuscito a superare l’11% di share.

In attesa di vedere la puntata conclusiva di stasera, il pubblico si è riversato sui social per commentare il primo appuntamento e, sebbene in molti abbiamo apprezzato il ritorno di Sissi sul piccolo schermo, molti hanno hanno avuto di dire sulla scelta di ridurre il tutto a soli due episodi a discapito della trama. Altri, invece, avrebbero preferito un finale più aderente alla vera storia della principessa, ma già ieri sera hanno intuito che non ci sarà niente di drammatico in vista, ma solo un vissero felici e contenti.

Social delusi da Sissi 4: "Ma fanno tutta la stagione in appena due serate?"

Quasi un milione e 700mila persone hanno guardato la prima puntata di Sissi 4 e ne sono rimaste entusiaste. Su X, dove i telespettatori si sono riuniti per commentare la serie, in tanti hanno espresso il loro apprezzamento: "Domani ci aspettano delle belle puntate, non sono pronto a lasciare andare questa serie", "Questa ultima stagione è differente rispetto alle prime 3 in cui c’era più azione, più guerre tra stati. Questa è più leggera sotto questo punto di vista, un po’ anche stile Bridgerton oserei dire, e il che non mi dispiace".

Ai pareri positivi per il ritorno di Sissi in Tv, però, si sono affiancati anche quelli critici a cui la scelta di racchiudere tutto in due puntata non è piaciuta, ne tantomeno la trama: "Allora sarebbe top se finisse con l’assassinio ma essendo che è una serie tv avremo solo l’happy ending", "Ma fanno tutta la stagione in appena due serate? Spero venga replicata perché è un bello spettacolo", "Già finito?", "MA VERAMENTE FINISCE COSÌ?!", "CHE CONCLUSIONE DI ME**A".

