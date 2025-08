Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il 32,9% di share, Scusate se esisto al 10,6%: tutti i numeri e dati Auditel

Cala il sipario sul mese di luglio, segnato dal clamoroso successo di Temptation Island negli ascolti tv. Ieri giovedì 31 luglio 2025, infatti, è andata in scena l’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che ha dominato ancora una volta la prima serata. Su Rai 1 è invece andato in onda il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova Scusate se esisto. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Scusate se esisto e Temptation Island

Ieri giovedì 31 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Scusate se esisto. La commedia del 2014 diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Raoul Bova ha radunato 1 milione e 555mila spettatori, fermandosi al 10,6% di share. Al centro del mondo del gossip in seguito alle le rivelazioni di Fabrizio Corona, dopo le repliche di Don Matteo Bova si è ritrovato suo malgrado ancora una volta contro Temptation Island, in onda su Canale 5. L’ottava e ultima puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia – lo speciale ‘un mese dopo’ – ha chiuso un’edizione da record con un triplo appuntamento, raccogliendo … spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset e toccando il 32,9% di share (nuovo record). Temptation ha così dominato il prime time e chiuso con una media stagionale del 29,9%, la più alta nella storia del programma.

Su Rai 2 continua la 13esima stagione di Delitti in Paradiso, che ha appassionato 781mila spettatori, pari al 6,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film World War Z. La pellicola del 2013 con Brad Pitt ha conquistato 666mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share.

Su Rete 4 è andato in onda il film con Liam Neeson La preda perfetta – A walk among the tombstones, che ha raggiunto il 3,6% di share con un ascolto medio di 525mila spettatori. Su Rai 3, invece, Il piccolo inquilino ha totalizzato un a.m. di 574mila spettatori facendo segnare il 3,7% di share. In Onda prima serata ha invece registrato il 4,6% di share grazie 718mila spettatori sintonizzati su La7.

Su Tv8 è andato in onda il film Rocky IV. La quarta pellicola della celebre saga con Sylvester Stallone ha coinvolto 463mila spettatori, toccando il 3% di share. Su Nove, infine, Tel chi el telùn di Aldo, Giovanni e Giacomo ha interessato 555mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

Rai 1 : Scusate se esisto 10,6% (1.555.000 spettatori)

: Scusate se esisto (1.555.000 spettatori) Canale 5 : Temptation Island 32,9% (4.601.000 spettatori)

: Temptation Island (4.601.000 spettatori) Rai 2 : Delitti in Paradiso 6,5% (781.000spettatori)

: Delitti in Paradiso (781.000spettatori) Italia 1 : World War Z 4,4% (666.000 spettatori)

: World War Z (666.000 spettatori) Rai 3 : Il piccolo inquilino 3,7% (574.000spettatori)

: Il piccolo inquilino (574.000spettatori) Rete 4 : La preda perfetta 3,6% (525.000 spettatori)

: La preda perfetta (525.000 spettatori) La7 : In Onda prima serata 4,6% (718.000 spettatori)

: In Onda prima serata (718.000 spettatori) Tv8 : Rocky IV 3% (463.000 spettatori)

: Rocky IV (463.000 spettatori) Nove: Tel chi el telùn 3,6% (555.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Gerry Scotti

Numeri da record anche per Gerry Scotti che, trascinato dalle prime serate di Temptation Island, ha toccato il 28,6% di share (4 milioni e 606mila spettatori) nell’access prime time di Canale 5 al timone de La Ruota della Fortuna. Su Rai 1 Techetechetè ha invece raccolto 2 milioni e 681mila spettatori, pari al 16,6% di share.

