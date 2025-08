Ascolti tv ieri (4 agosto): Ilary Blasi chiude e vince, Rai 1 arranca ma Pino Insegno si difende L’ultima puntata di Battiti Live vince la prima serata col 19,3% di share, Califano al 13,8%, Manuela Moreno e Filorosso al 4,5%: tutti i numeri e dati Auditel

La prima settimana agostana degli ascolti tv si apre con l’ultima puntata di Battiti Live 2025. Ieri lunedì 4 agosto 2025, infatti, in prima serata su Canale 5 è andato in scena il quinto e ultimo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andato in onda Califano. Spazio anche all’attualità con Filorosso di Manuela Moreno su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Califano e Battiti Live

Dopo il gran finale di Noos di Alberto Angela, ieri lunedì 4 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Califano. La pellicola dedicata alla storia artistica e privata del cantante Franco Califano – interpretato da Leo Gassman – ha conquistato 1 milione e 549mila spettatori sulla prima rete, registrando l’11,7% di share. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi (affiancata da Alvin e con la partecipazione di Nicolò De Vitiis) ha condotto l’ultima puntata di Battiti Live. Il quinto e ultimo appuntamento del festival della musica dell’estate pugliese andato in scena a Molfetta ha chiuso al 19,3% di share, radunando 2 milioni e 64mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset e dominando ancora il prime time degli ascolti. L’evento targato Radio Norba chiude così la sua 23esima edizione con una media del 20% di share, migliorando di poco il 19,4% di share dello scorso anno.

Su Rai 2 è tornata in onda la serie tv statunitense Elsbeth. I nuovi episodi dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno ottenuto il 4,8% di share, appassionando 702mila spettatori. Su Italia 1, invece, Chicago PD ha tenuto 1 milione e 183mila spettatori incollati davanti alla tv, volando all’8% di share.

Su Rai 3 Manuela Moreno è tornata al timone di Filorosso. L’ottavo appuntamento stagionale con gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco e sul caso Bova con le dichiarazioni di Fabrizio Corona ha registrato il 5,2% di share, raggiungendo un ascolto medio di 643mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 è invece andato in onda il film Gold Run – L’oro di Hitler (Gulltransporten). La pellicola del 2022 diretta da Hallvard Bræin ha coinvolto 709mila spettatori, pari al 5,4% di share.

Su La7 la docu-serie La mala – Banditi a Milano ha totalizzato un a.m. di 317mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Tv8, infine, la prima replica di GialappaShow ha toccato il 3,2% di share (422mila spettatori), mentre su Nove Little Big Italy ha collezionato 456mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Califano 11,7% (1.549.000 spettatori)

| Califano (1.549.000 spettatori) Canale 5 | Battiti Live 19,3% (2.064.000 spettatori)

| Battiti Live (2.064.000 spettatori) Rai 2 | Elsbeth 4,8% (702.000spettatori)

| Elsbeth (702.000spettatori) Italia 1 | Chicago PD 8% (1.183.000 spettatori)

| Chicago PD (1.183.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso 4,3% (643.000spettatori)

| Filorosso (643.000spettatori) Rete 4 | Gulltransporten 5,4% (709.000 spettatori)

| Gulltransporten (709.000 spettatori) La7 | La mala – Banditi a Milano 3,2% (317.000 spettatori)

| La mala – Banditi a Milano (317.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow 3,2% (422.000 spettatori)

| GialappaShow (422.000 spettatori) Nove | Little Big Italy 3,1% (456.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti padrone

Ancora un ottimo risultato per La Ruota della Fortuna in access prime time, dove Gerry Scotti ha sfiorato ancora il 27% di share (26,9%) con 4 milioni e 420mila spettatori. Pino Insegno riesce a tenere a distanza Enrico Papi, con Reazione a Catena al 24,8% di share (3 milioni e 136mila spettatori su Rai 1) e Sarabanda al 18,1% di share (2 milioni e 94mila spettatori su Canale 5).

