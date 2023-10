Ascolti, De Girolamo ancora più giù con Avanti Popolo. E Fabrizio Corona l'attacca Senza Corona il talk show di Rai 3 delude ancora e scende al 2,6% di share: altro allarme flop in viale Mazzini (con la ex Berlinguer che lo “doppia” al 5%)

Avanti popolo non ingrana. Il nuovo talk show a tema politico di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo è andato in onda ieri martedì 24 ottobre 2023 in prima serata con la terza puntata, registrando un allarmante calo in termini di ascolti. Dopo l’anonimo esordio, settimana scorsa il programma aveva registrato un incremento di share grazie all’ospitata di Fabrizio Corona, ma il terzo appuntamento si è rivelato un buco nell’acqua, con un brusca discesa al 2,6% di share. Avanti popolo rischia così di diventare l’ennesimo flop della nuova Rai meloniana, che continua a incassare brutti colpi nella battaglia degli ascolti. Analizziamo la situazione dello show di Nunzia De Girolamo e scopriamo tutti i dettagli.

Ascolti, Avanti popolo in caduta libera

Dopo i tiepidi ascolti del debutto del 10 ottobre (3,6% di share), la scorsa settimana – come detto – Avanti popolo era stato in grado di risalire la china fino al 4,3% grazie all’ospitata di Fabrizio Corona. Numeri non esaltanti (742mila spettatori) che, tuttavia, avevano garantito al programma condotto da Nunzia De Girolamo un miglioramento, passando dall’intervista al marito Francesco Boccia della prima puntata alle attesissime e succose rivelazioni (poi non rivelatesi tali) dell’ex re dei paparazzi sul nuovo scandalo calcioscommesse, che si sarebbe però poi sentito "censurato" dal programma e poche ore fa è tornato all’attacco della De Girolamo:

"Questo non lo faccio vedere, quello neanche. Ma non censuro nessuno. Parola di Nunzia de Girolamo!", ha scritto il re dei paparazzi su Dillinger, il suo sito internet di riferimento. "Ad Avanti Popolo va in scena il nulla. Più di metà della trasmissione è stata realizzata per sfruttare ancora un po’ la scia del successo di share della puntata della scorsa settimana. Ed evidentemente la soluzione degli autori è stata quella di buttarla in caciara, visto che, dopo aver promesso di rivelare tutto quello che era in suo possesso, la simpatica presentatrice non ha fatto vedere… nulla!".

Il terzo appuntamento di Avanti popolo, invece, ha fatto segnare un inesorabile calo: il "people show" di Nunzia De Girolamo ha infatti registrato il 2,6% di share, pari a 432mila spettatori. La puntata con ospiti Andriy Shevchenko e il Ministro dello sport Andrea Abodi non si è rivelata all’altezza: il format non ha ancora trovato la formula giusta, perdendosi nel ridondante e dando ampio spazio al pubblico, ma concentrandolo fin troppo in alcuni tratti. Nunzia De Girolamo è ora chiamata al miracolo, perché Avanti popolo rischia di diventare l’ennesimo flop della nuova Rai meloniana. "TeleMeloni" si sta infatti ancora leccando le ferite dopo gli azzardi La volta buona con Caterina Balivo e Il mercante in fiera con Pino Insegno, oltre ai cali di Serena Bortone, di Agorà, di In mezz’ora e tante altre scommesse perse. E c’è anche chi, come il giornalista Giuseppe Candela, paventa già una chiusura anticipata ("Chiusura a dicembre o prima?" ha azzardato attraverso un tweet).

Chi ha vinto la prima serata: De Girolamo doppiata da Berlinguer

La serata di ieri martedì 24 ottobre 2023 è stata vinta dal match di Champions League Union Berlin-Napoli in onda su Canale 5 (17,5% di share e più di 3 milioni e mezzo di spettatori), con la fiction di Rai 1 Per Elisa – Il caso Claps che ha segnato il 16,9% di share e 3 milioni di spettatori all’esordio. Bene anche Belve con Francesca Fagnani (5,8% di share e 923mila spettatori), ma il 2,6% di Avanti popolo e Nunzia De Girolamo è un dato disarmante anche e soprattutto se confrontato con l’ex volto Rai Bianca Berlinguer, che su Rete 4 con È sempre cartabianca ha "doppiato" con il 5% di share il nuovo talk di Rai 3.

