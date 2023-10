Avanti popolo, Nunzia De Girolamo raccoglie l’eredità di Bianca Berlinguer: com’è andata Il nuovo talk show ha debuttato su Rai 3 nella collocazione che fu di Cartabianca segnando il 3,6% di share e dando subito un'impronta chiara al format

Su Rai 3 è ufficialmente iniziata l’era post-Cartabianca con Avanti popolo. Il talk show condotto da Nunzia De Girolamo e nuova scommessa della Rai meloniana ha raccolto infatti l’eredità di Bianca Berlinguer ieri martedì 10 ottobre 2023 ha esordito in prima serata. In una collocazione quanto mai complicata come quella del martedì, la puntata di debutto ha registrato il 3,6% di share e 574mila spettatori. Scopriamo com’è andata.

Avanti popolo: l’esordio di Nunzia De Girolamo su Rai 3

Nell’estate di telemercato più scoppiettante degli ultimi anni uno dei "colpi" più a sorpresa è stato indubbiamente l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai e il suo passaggio a Mediaset. La giornalista era arrivata ai saluti dopo 34 anni per divergenze con la "nuova Rai" meloniana e, secondo alcuni, anche per non aver gradito l’ipotesi di un talk show condotto da Nunzia De Girolamo il lunedì sera, appena 24 ore prima del suo Cartabianca e con temi molto simili.

Alla fine Nunzia De Girolamo si è trovata a ereditare lo slot che fu proprio di Cartabianca e ha debuttato con il suo Avanti popolo nella serata di ieri martedì 10 ottobre. L’ex politica si trova ormai a suo agio come conduttrice dopo Ciao Maschio ed Estate in diretta, ma ha esordito in prima serata in questi panni dopo aver partecipato a talk show solo come opinionista.

La scommessa Rai e la nuova avventura di Nunzia De Girolamo al timone di Avanti popolo si è aperta con l’intervista al marito, il capogruppo al Senato del PD ed ex Ministro Francesco Boccia. Insomma, prima del talk vero e proprio (in cui si è parlato della guerra in Israele e del reddito di cittadinanza), il programma si è subito presentato come vuole essere: più personale, intimo, a tratti informale – sul modello di Ciao Maschio – e sempre in contatto col pubblico. "L’arena di leoni" (così definita dalla conduttrice) ha infatti partecipato attivamente attraverso interventi e dibattiti sulle questioni.

Dati e ascolti

Al suo esordio ieri martedì 10 ottobre Avanti popolo ha segnato il 3,6% di share, raggiungendo i 574mila spettatori. Un dato non esaltante, ma che – anche e soprattutto considerato che si tratta di un debutto – non fa certo gridare al flop. In una collocazione complicatissima come quella del martedì – in cui ai "giganti" Rai 1 e Canale 5 si aggiunge la concorrenza di Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 (7,7%), de Le Iene con Veronica Gentili su Italia 1 (9,3% e di È sempre Cartabianca proprio di Bianca Berlinguer su Rete 4 (9,5%) – Avanti popolo e Nunzia De Girolamo posso guardare al futuro con fiducia.

