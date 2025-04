La Rai che verrà: Mara Venier cancellata, Pino Insegno raddoppia e De Girolamo rimpiazza Francesca Fialdini Si complicano i piani per il prossimo palinsesto in Viale Mazzini. La regina di Domenica In potrebbe defilarsi. Mentre un conduttore di game show pensa al bis. Ecco tutti i dettagli.

Porte girevoli e destini incrociai in casa Rai. In vista dell’estate, e soprattutto con il palinsesto autunnale tutto da definire, i vertici di Viale Mazzini stanno discutendo sul futuro (prossimo) di alcuni conduttori di punta. Mara Venier, ad esempio, come riporta Dagospia, sembrerebbe destinata a dire addio a un suo programma nel sabato pomeriggio di Rai 1. Mentre Nunzia De Girolamo, tra qualche mese, potrebbe prendere il posto della collega Francesca Fialdini. E il conduttore Pino Insegno ‘rischia’ seriamente di raddoppiare i suoi impegni nei mesi caldi dell’anno. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

La Rai del futuro, da Mara Venier al destino di Nunzia De Girolamo

Nella Rai che verrà, innanzitutto, potrebbe avere meno spazio la zia d’Italia Mara Venier. Sembra infatti dietro l’angolo la cancellazione di Le stagioni del cuore dal palinsesto di Rai1. Lo show condotto da Mara, e prodotto da Blu Yazmine, sta per concludersi e non dovrebbe quindi tornare in onda nella prossima stagione.

Quanto a Nunzia De Girolamo, ex ministra e moglie del politico Francesco Boccia, per lei sarebbe in arrivo un’opportunità niente male. Impegnata al momento con la conduzione di Ciao Maschio, la De Girolamo non sarà più alla guida di Estate in Diretta. Ma potrebbe guadagnarsi una promozione nel palinsesto autunnale. Si starebbe pensando a lei, infatti, come sostituta di Francesca Fialdini nella seconda parte del pomeriggio domenicale su Rai 1.

Insomma, Nunzia potrebbe ricevere in ‘dote’ Da noi a ruota libera, la cui produzione è al momento appaltata a una società esterna. Di riflesso, poi, Fialdini potrebbe ricevere una sorta di ricompensa ottenendo più spazio sulla terza rete. Mentre il nome di De Girolamo viene accostato, in queste ore, anche al sabato pomeriggio dove è in uscita Emma D’Aquino, dopo gli ascolti deludenti di Sabato in Diretta.

L’ipotesi ‘raddoppio’ per Pino Insegno

Tutta da definire, poi, la posizione del conduttore Pino Insegno. Come svelato già al settimanale Oggi, Insegno tornerà sicuramente alla guida di Reazione a Catena, nonostante i rumors su un possibile addio (legati a un calo di ascolti significativo). Oltre a ciò, il conduttore potrebbe anche raddoppiare i suoi impegni nella stagione calda, con la messa in onda di un programma in prime time quest’estate. Ma ancora mancano dettagli (e conferme definitive) su questo punto. Intanto, sappiamo solo che lo show Il buono il brutto e il cattivo, annunciato tempo fa, è sparito misteriosamente dal palinsesto. Segno che qualcosa, ad ogni modo, sta bollendo in pentola dalle parti di Viale Mazzini.

