Fabrizio Corona, furia contro la Rai: "Mi hanno preso in giro". E poi si "attapira" L’ospitata su Rai 3 ha deluso le aspettative; niente rivelazioni da parte dell’ex dei paparazzi, che però si scaglia contro il programma di Nunzia De Girolamo

C’era tantissima attesa e curiosità attorno alla seconda puntata di Avanti popolo, anche e soprattutto per l’ospitata di Fabrizio Corona, che aveva promesso nuove e scottanti rivelazioni sullo scandalo calcioscommesse. L’appuntamento in prima serata del programma di Nunzia De Girolamo si è rivelato invece un nulla di fatto: nessun retroscena esclusivo, nessun nome, nessuna prova. Fabrizio Corona è stato protagonista di una lunga chiacchierata con la conduttrice fatta più di allusioni e qualche audio che altro. Il re dei paparazzi ha bluffato e (con 10 mila euro di cachet direttamente dalle casse della tv pubblica) ha preso in giro tutti? Secondo il diretto interessato, non è andata affatto così, anzi. Nella notte Corona si è sfogato, scagliandosi contro Avanti popolo e la Rai, colpevoli di averlo "censurato". Scopriamo cosa ha detto.

Avanti popolo: Fabrizio Corona contro la Rai

L’ospitata di Fabrizio Corona ad Avanti popolo, come detto, aveva creato un hype incredibile intorno alla seconda puntata del talk show di Nunzia De Girolamo. L’attesa era tanta, il "contenuto", però, molto meno. Tanto rumore per nulla, dal momento che l’imprenditore non ha sganciato nessuna "bomba" come aveva promesso e non ha fatto nessun nuovo nome (pur ritirando fuori quello di Zalewski), ma anzi ha tergiversato e divagato. Dai pentimenti e patteggiamenti di Fagioli alle ammissioni di colpa di Tonali fino alla pericolosa posizione di Zaniolo, la serata non ha rivelato nulla che non fosse già noto attraverso la cronaca dell’indagine e dell’inchiesta.

Per Fabrizio Corona, però, le cose sono andate diversamente. L’ex re dei paparazzi si è infatti sfogato sui social nella notte, spiegando di essere stato "censurato" dalla Rai e da Avanti popolo, dove avrebbe voluto parlare del giro ben più ampio che ha coinvolto calciatori, procuratori e dirigenti nel caso calcioscommesse: "Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire". Corona ha anche citato un episodio della serata su Rai 3: "A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?".

Deluso dalla sua ospitata ("Hanno preso per il c**o voi e anche me"), l’ex fotografo ha promesso che tornerà all’attacco: "La tv oggi bisogna farsela da oggi. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata".

Il tapiro d’oro

La delusione per l’attesissima ospitata di Fabrizio Corona ad Avanti popolo costerà all’imprenditore anche un tapiro d’oro. Striscia la Notizia e Valerio Staffelli stasera raggiungeranno l’ex re dei paparazzi per consegnarli l’iconica statuetta dopo il duro sfogo contro la "censura" Rai. Corona farà inoltre vedere proprio a Staffelli un video esclusivo in cui si possono sentire dei giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.

