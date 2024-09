Ascolti tv 16 settembre: il Grande Fratello fa il peggior debutto di sempre, De Martino da record Teo Mammucari esordisce al 5,33% di share (939mila spettatori) con Lo Spaesato, Signorini supera Rai 1: boom Affari Tuoi, Myrta Merlino cresce (senza Matano)

Un’altra serata di debutti e di sfide a distanza negli ascolti tv. Ieri lunedì 16 settembre 2024 è andato finalmente in scena il kick-off della nuova stagione del Grande Fratello; il reality show di Alfonso Signorini si è preso la prima serata con il 21,28% di share (ma "smarrendo" quasi mezzo milione di spettatori rispetto allo scorso anno), superando Brennero su Rai 1. Altri numeri da record per Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, oltre la soglia dei 5 milioni di spettatori. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto

Ieri lunedì 16 settembre 2024 è ripartito il Grande Fratello (QUI i top e flop della prima puntata). Alfonso Signorini è tornato alla guida della 18esima edizione del reality show, che ha esordito con il 21,28% di share raccogliendo 2 milioni e 510mila spettatori su Canale 5. La prima puntata del GF ha conquistato la prima serata (superato il debutto di Brennero su Rai 1, fermo al 17,22% di share con 2 milioni e 814mila spettatori), ma i dati non sono incoraggianti soprattutto se confrontati con lo scorso anno. L’ultima edizione del reality, infatti, partì con il 23,01% di share e 2 milioni e 994mila spettatori. Smarrito, di fatto, quasi mezzo milione di spettatori. Ma non solo. Quello dell’edizione 2024-2025 è stato il peggior debutto di sempre per il reality di Canale 5, in termini di spettatori. Mentre riguardo alla percentuale di share hanno fatto peggio le edizioni 2015 e 2019, rispettivamente con il 19,21% e il 19.3% (fonte Wikipedia).

Ai piedi del podio degli ascolti di ieri Teo Mammucari, che ha debuttato su Rai 2 al timone de Lo Spaesato conquistando 939mila spettatori, pari al 5,33% di share. Su Italia 1 il film The Protégé ha fatto di meglio con il 7,32% di share e 1 milione e 221mila spettatori. La seconda puntata di Insider: Faccia a Faccia con il Crimine di Roberto Saviano ha fatto segnare uno share del 3,71% con 653mila spettatori su Rai 3, dietro a Quarta Repubblica di Nicola Porro (6,44% di share e 848mila spettatori su Rete 4) ma davanti a La Torre di Babele di Corrado Augias, che ha registrato il 3,39% di share con 620mila spettatori su La7.

Ascolti, i numeri di ieri

Altro risultato da record per Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. Ieri lunedì 16 settembre 2024 il game show dell’access prime time di Rai 1 è volato addirittura oltre i 5 milioni (5 milioni e 8mila) spettatori toccando il 24,7% di share, staccando Canale 5 e Paperissima Sprint fermi al 14,6% con 2 milioni e 960mila spettatori.

Myrta Merlino ha approfittato dell’assenza di Alberto Matano e La Vita in Diretta (che hanno lasciato spazio all’inaugurazione dell’anno scolastico con il Presidente della Repubblica a Tutti a Scuola, 15,18% di share) per crescere oltre il milione e mezzo di spettatori con il 18,53% di share nella prima parte e il 18,98% nella seconda parte di Pomeriggio Cinque.

