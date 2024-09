Stefano De Martino, chi è la mamma Mariarosaria. Le lacrime da Mara Venier e l'amore per Emma Marrone Dal rapporto con la famiglia, alle sue idee sulla vita sentimentale di Stefano, passando per le rare apparizioni televisive e il rapporto col nipote Santiago

Mariarosaria Scassillo, madre del noto ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, è una figura centrale nella vita del figlio, anche se non è famosa quanto lui. Negli anni è sempre stata vicina al figlio, assecondando il suo spirito e spingendolo a diventare un volto di successo nel mondo dello spettacolo. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Mariarosaria Scassillo, chi è la madre di Stefano De Martino

Originaria di Torre Annunziata, vive attualmente a Milano con il marito Enrico De Martino, per stare più vicino al figlio e al nipotino Santiago. Il suo ruolo nella vita di Stefano va ben oltre quello di una semplice madre: è un punto di riferimento costante e una fonte di valori morali e solidi che hanno contribuito alla crescita personale e professionale del ballerino. Mariarosaria è nota per il suo impegno nel sociale, una caratteristica che ha cercato di trasmettere ai figli. Pur essendo una persona riservata e lontana dalle luci della ribalta, ha deciso di intervenire pubblicamente in passato per difendere il figlio dalle accuse, dimostrando il suo sostegno incondizionato. Stefano ha spesso parlato del loro legame speciale, dichiarando quanto la madre lo abbia sempre supportato, anche nei momenti più difficili.

La commovente lettera a Mara Venier

Nel 2019, durante una puntata di Domenica In, Mariarosaria Scassillo ha voluto esprimere il suo affetto per Stefano in una lettera letta dalla conduttrice Mara Venier. In quella toccante missiva, la madre di Stefano ha ricordato i sacrifici fatti da lei e dal marito per aiutarlo a realizzare i suoi sogni e quanto fossero orgogliosi del percorso che aveva intrapreso. Le parole piene di amore e gratitudine hanno commosso non solo Stefano, ma anche il pubblico. "Sei sempre stato generoso, onesto e perbene", ha scritto Mariarosaria, sottolineando come la felicità e la serenità di Stefano riempissero di gioia il loro cuore. La lettera ha evidenziato ancora una volta il forte legame familiare che li unisce, un rapporto basato su rispetto, affetto e sostegno reciproco. Stefano, tra le lacrime, ha poi sottolineato quanto la famiglia rappresenti il suo punto di forza, ribadendo che, nonostante la fama e il successo, è la famiglia l’unica cosa che conta davvero.

Il rapporto con Emma Marrone e i like social

Uno degli aspetti più curiosi del legame tra Mariarosaria e il figlio riguarda l’ex fidanzata di Stefano, Emma Marrone. Nonostante la relazione tra Stefano ed Emma sia finita da tempo, Mariarosaria ha più volte dichiarato di avere un debole per la cantante salentina. "Emma mi è rimasta nel cuore e ci rimarrà sempre", ha confessato in un’intervista, spiegando come a volte le mamme possano affezionarsi a persone che i figli non scelgono. Questo affetto per Emma è emerso anche sui social, dove Mariarosaria ha spesso messo like alle foto della cantante, scatenando speranze tra i fan per un possibile ritorno di fiamma tra i due. Il suo legame con Emma è sempre rimasto vivo, nonostante la storia d’amore tra lei e Stefano sia stata turbolenta e segnata dall’arrivo di Belen Rodriguez nella vita di Stefano. Anche se i fan hanno spesso letto tra le righe dei suoi gesti sui social, Mariarosaria ha sempre rispettato le scelte del figlio, pur manifestando apertamente il suo affetto per Emma.

