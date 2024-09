Grande Fratello, top e flop: Morlacchi mascherata, Luzzi-Buonamici tra odio e amore, Enzo Paolo Turchi incanta Nella puntata del 16 settembre, abbiamo assistito all'ingresso dei nuovi concorrenti e a polemiche sui social: i momenti migliori e peggiori della serata

Nella puntata di lunedì 16 settembre del Grande Fratello, la prima della nuova edizione, sono entrati nella casa più spiata d’Italia i primi concorrenti scelti da Alfonso Signorini e in studio le due opinioniste del reality show, la già nota Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. Tra siparietti, presentazioni di vip e nip e gelosie, le sorprese non sono mancate, così come le polemiche e le frecciatine. Vediamo insieme i top e flop – i momenti migliori e peggiori – della puntata del 16 settembre del GF (qui trovate il riassunto e le nomination).

Il riassunto della puntata del 16 settembre 2024 del Grande Fratello

La puntata si apre con Alfonso Signorini che presenta Cesara Buonamici e i primi concorrenti in studio. Poi, l’arrivo di Beatrice Luzzi, accolta come fosse la star di questa edizione, e le stoccate del conduttore all’attrice e alla giornalista: quanto gli piace punzecchiarle! E ancora Jessica Morlacchi che vuole far ridere ma ci riesce solo in parte. Non solo, perché sin dalla prima puntata assistiamo alle nomination in Confessionale, ma a votare sono le donne e gli uomini, in Super Led, devono sperare di non essere eliminati. Le due opinioniste rendono immune Enzo Paolo Turchi – già deve occuparsi della gelosia di Carmen Russo -, mentre il più nominato è Javier Martinez.

Grande Fratello, puntata 16 settembre 2024: i top

Sarà che la nuova edizione è appena cominciata, ma a noi questo rapporto di odio e amore tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, un po’ mascherato in studio ma evidente, piace molto, anzi siamo quasi certi che presto assisteremo a tante di quelle scintille da rendere imperdibile ogni puntata. Poi questa finta gelosia di Cesara nei confronti di Signorini, con quest’ultimo che le dà sempre manforte con una battuta pronta, diverte, alleggerisce l’atmosfera e intriga. È vero, non è nulla di nuovo: l’anno scorso succedeva lo stesso, ma ora i tre interessati sono insieme nello stesso studio, pronti a mettere un po’ di pepe in un format che al momento non sta scoppiando di salute.

Il secondo top lo diamo a Enzo Paolo Turchi che sin dai primi minuti si mette in gioco ballando con grande energia al fianco di Rebecca Staffelli e dimostrando di avere qualcosa da insegnare agli uomini sull’amore grazie alle parole dedicate alla moglie Carmen Russo, esprimendo le sue debolezze senza paura e ammettendo di aver avuto più bisogno lui della forza della moglie di quanto lei ne avesse della sua. Dopo il ballo, anche il siparietto con la Russo al telefono, gelosa del marito dopo tanti anni, è stata una trovata leggera e inaspettata.

Gli applausi vanno anche a Clarissa Burt, portata per essere una vera leader ma anche molto umana: "Cuore aperto per tutti", dice in studio prima di entrare nella casa. "Sono una donna forte, ma meno di quanto sia fragile", ammette in diretta, e sono proprio questa trasparenza e apertura verso il prossimo a lasciar bene sperare in un suo grande percorso nel GF.

GF, i flop

Il primo flop lo diamo ad Alfonso Signorini, che ha voluto un po’ strafare: noi capiamo il bisogno di sollevare gli ascolti dopo il flop dello scorso anno, ma non è certo costruendo migliaia di situazioni ancora prima di cominciare il viaggio che ciò accadrà. Forse, se tutti i concorrenti fossero sé stessi, il risultato sarebbe migliore, e invece, come per Jessica Morlacchi e il suo personaggio, a trionfare è la finzione. La nuova edizione non è partita benissimo, anche visto che molte persone apprezzano la verità, la semplicità e la spontaneità, ma magari ci va bene: forse è solo un caso isolato e dal prossimo giovedì sarà tutto meno forzato.

E a proposito di Jessica Morlacchi e falsità, tutto il siparietto sulla pancera è stato decisamente imbarazzante: tra gli acuti e la pessima recitazione di lei c’era solo da spegnere la TV e andare a letto, anche perché davvero per 3 ore di programma non ha fatto altro che mostrarci un personaggio creato ad hoc per l’occasione. Ma la vera Morlacchi dov’è? La vedremo prima o poi?

Bocciato infine Lino Giuliano, squalificato dal Grande Fratello ancora prima di intraprendere l’avventura, anche se il motivo del flop è un altro: l’ex volto di Temptation Island, dopo aver ascoltato in diretta le parole usate dal conduttore per ufficializzare il provvedimento, si è sfogato sui social con un lungo post, dando la colpa di tutto al fatto che non sappia usare bene Instagram: "I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso". Ecco, in certi casi forse sarebbe meglio restare in silenzio.

