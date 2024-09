Lo Spaesato su Rai 2, Teo Mammucari sbarca ad Agropoli e porta caos (e risate): cosa vedremo Tutte le anticipazioni del nuovo programma condotto da Teo Mammucari, che andrà in onda ogni lunedì per 5 incredibili puntate, ecco cosa vedremo

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Rai 2 punta su una nuova scommessa dell’intrattenimento: Lo Spaesato, un people comedy show condotto da Teo Mammucari. Il programma, in onda da oggi, 16 settembre in prima serata, racconta l’Italia attraverso la comicità dissacrante del suo conduttore, in un viaggio che fonde ironia, tradizioni locali e storie di borghi italiani. Prodotto da Stand by me, Lo Spaesato rappresenta un mix di esperienze raccolte durante la lunga carriera di Mammucari. Ecco le anticipazioni e cosa vedremo stasera.

Teo Mammucari presenta Lo spaesato su Rai 2

Il cuore del programma è il viaggio di Teo attraverso cinque borghi italiani: Agropoli (sede della prima puntata), Ostra, Sonnino, Acerenza e Tricase. In ogni località, il conduttore si immerge nella vita quotidiana dei paesani, raccontando le loro storie con interviste divertenti e curiose esperienze. Ma non si tratta solo di documentazione: ogni puntata culmina in uno spettacolo teatrale, dove gli abitanti stessi diventano protagonisti. Il teatro si trasforma così in una grande commedia popolare, in cui le tradizioni locali e il vissuto dei borghi emergono con leggerezza e ironia.

In conferenza stampa, Mammucari ha spiegato: "Tutti i programmi che ho fatto sono racchiusi in questo programma. Sono stato per strada a fare l’inviato, vado in teatro, ho fatto qualsiasi cosa". Queste parole riassumono perfettamente lo spirito di Lo Spaesato, un format che combina tutte le esperienze televisive e teatrali del conduttore, riportandolo tra la gente, con un focus particolare sulle tradizioni e la vita dei piccoli borghi italiani. "La gente è stanca di vedere le stesse cose, vuole vedere cose diverse e questa è una cosa diversa", ha aggiunto, sottolineando la freschezza e originalità del progetto.

Lo Spaesato, cos’è e anticipazioni

Il format si distingue per la sua novità, mettendo al centro non solo il conduttore, ma soprattutto le comunità locali, con un approccio fresco e coraggioso. Mammucari, legato alle sue origini paesane, si interroga sul contrasto tra la frenesia della vita metropolitana e la lentezza dei piccoli centri, cercando di rispondere a domande esistenziali su cosa abbia perso scegliendo la città. "Cosa mi sono perso scegliendo di vivere in città? I paesani stanno bene o vorrebbero scappare?", queste sono le domande che guidano ogni puntata, lasciando spazio alle riflessioni del pubblico.

Lo Spaesato rappresenta un rischio per la Rai, ma anche una sfida che potrebbe ripagare con successo. "Per me, chi rischia e ha coraggio, poi viene premiato", ha detto Mammucari, sottolineando l’importanza dell’innovazione e del coraggio creativo, aspetti su cui la Rai ha scelto di scommettere con questo show.

Lo Spaesato anticipazioni: i paesi visitati da Mammucari

Come detto, Lo spaesato è un format itinerante che porterà Teo Mammucari in giro per l’Italia alla scoperta di abitanti e usanze di diversi paesi. Le tappe del programma di Rai 2 saranno Agropoli, in Cilento, e Ostra (An), sulle colline marchigiane, ma anche Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (Pz), in paese dove è nata la mamma del conduttore, e Tricase (Le), un incantevole borgo del Salento.

Dove vedere il nuovo programma di Teo Mammucari

Lo Spaesato andrà in onda su Rai 2 a partire da oggi, lunedì 16 settembre, in prima serata. Il programma sarà trasmesso ogni lunedì, per un totale di cinque puntate, ciascuna dedicata a un diverso borgo italiano. Inoltre, per chi dovesse perdersi la messa in onda, sarà possibile rivedere gli episodi su RaiPlay,

