Ascolti tv: Grande Fratello parte bene, Matano scalza Myrta, Uomini e Donne debutta bene Il reality show di Alfonso Signorini debutta al 23%, testa a testa tra il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5, Maria De Filippi affonda Caterina Balivo

Un’altra giornata di debutti quella andata in scena ieri lunedì 11 settembre 2023. L’inizio della settimana corrispondeva infatti con l’inizio della stagione per tanti programmi, che hanno debuttato con le nuove edizioni. C’era ovviamente tanta attesa e curiosità per l’esordio del Grande Fratello in versione "rinnovata", ma anche per il ritorno di Caterina Balivo in Rai, la battaglia nel pomeriggio di Rai 1 e Canale 5 tra Alberto Matano e Myrta Merlino e, ovviamente, la prima puntata stagionale di Uomini e Donne. Scopriamo com’è andata.

Ascolti tv: il Grande Fratello parte bene

La ricetta all’insegna delle novità sembra aver funzionato per l’esordio del Grande Fratello. La versione "mista" tra vip e nip, il nuovo taglio più personale e soprattutto la nuova linea anti-trash dettata da Pier Silvio Berlusconi sembrano aver incuriosito il pubblico, con il reality show di Alfonso Signorini che ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori (2.994.000) davanti allo schermo, pari al 23% di share. Il Grande Fratello si è così migliorato al debutto (nel 2022 segnò il 21,73% di share), staccando Il giovane Montalbano 2 (in replica) su Rai 1 che ha registrato il 18,36% (ma più di 3 milioni di spettatori). L’ultima versione con i "nip" risale al 2019, quando Barbara D’Urso esordì con il 19,34% di share.

Alberto Matano-Myrta Merlino: il testa a testa nel pomeriggio

Proprio l’erede di Barbara D’Uso al timone di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, a una settimana dal suo debutto ha dovuto fare per la prima volta i conti con la concorrenza di Alberto Matano. Il beniamino di casa Rai tornato alla guida de La vita in diretta si presenta alla nuova stagione con un 16,94% di share nella presentazione e il 18,17% nella seconda parte. Numeri quasi inalterati se confrontati con l’esordio della passata stagione, quando la battaglia degli ascolti del pomeriggio era con Barbara D’Urso. Iniziano a essere ridimensionati invece Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque (16,85%), ma sarà un intenso testa a testa.

Il debutto di Uomini e Donne e di Caterina Balivo

La certezza in casa Mediaset e la padrona assoluta degli ascolti di Canale 5 Maria De Filippi si conferma, con il debutto stagionale del suo dating show Uomini e Donne che ha registrato il 25,89% di share pari a 2 milioni e 471mila spettatori). Dati leggermente inferiori all’esordio dello scorso anno (che fu però aiutato dall’attesa dopo il rinvio per i funerali della regina Elisabetta II), ma che bastano ampiamente per affondare il ritorno di Caterina Balivo in Rai. La volta buona ha ottenuto l’11,68% di share nella presentazione e il 13,14% (pari a 1 milione e 226mila spettatori) fino a fine programma.

