Uomini e Donne, la prima puntata stagionale: com’è andata

Uomini e Donne è tornato. La nuova stagione 2023/24 del dating show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con la prima puntata andata in onda oggi lunedì 11 settembre. Un’apertura stagionale che ha regalato le prime novità, tra vecchie conoscenze e nuovi volti. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne: la prima puntata

Non poteva che essere Gemma Galgani ad aprire la puntata del debutto stagionale di Uomini e Donne. Assoluta protagonista dell’ultima edizione e personaggio ormai storico dello show, dopo la presentazione dei due (confermatissimi) opinionisti Gianni Sperti – che fa notare il ritorno di Aurora – e Tina Cipollari, è stata proprio la dama a essere invitata da Maria De Filippi in studio. Col suo look sgargiante (la "zia di Elvis Presley" stando a Tina), Gemma ha prima raccontato come ha trascorso la sua estate attraverso un video, poi ha aperto subito le danze di Uomini e Donne conoscendo Antonino. Sangue siciliano e residente nella provincia di Savona, papà di cinque figli e nonno di due nipoti: Gemma ha deciso di approfondire la sua conoscenza, poi è stato il momento delle danze.

I protagonisti di Temptation Island a UeD

Come rivelato dalle anticipazioni, poi, ampio spazio a Temptation Island. La padrona di casa Fascino Maria De Filippi non poteva non ospitare Filippo Bisciglia e i protagonisti dell’ultima edizione del reality dopo l’enorme successo riscosso in estate. Il conduttore ha raggiunto Maria sugli iconici gradini, poi è arrivato il momento dell’atteso confronto: in studio, seduti di fronte e a quattrocchi, Perla Vatiero e Igor Zeetti con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Nessun risentimento con le nuove fiamme (anzi, ci sono state addirittura strette di mano), ma Perla e Mirko hanno presto preso la scena ripercorrendo l’origine della loro rottura. "Dopo Temptation ho ritrovato me stesso. La felicità, la serenità, pace. Sto bene" ha dichiarato Mirko, che ha sì ammesso di non essere più innamorato di Perla ma di volerle ancora bene ("Io sono contenta quando tu dici che comunque provi del bene per lei. Sei un bravo ragazzo, buono come il pane" ha aggiunto Maria). Più piccata Perla, che non particolarmente gradito l’aggettivo "falsa" nel discorso di Mirko. Scena muta invece per Igor e Greta, poi il freddo saluto tra le coppie, comunque applaudito.

Il ritorno di Pinuccia

Finale all’insegna del divertimento con il ritorno di Pinuccia, che ha cantato in studio il suo singolo dell’estate "Uomini e donne" diventato virale anche sui social. Tina Cipollari non lascia spazio a interpretazioni, con la solita ironia: "L’unica cosa che ho apprezzato di questo brano è il coraggio di cantare".

