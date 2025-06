Ascolti tv ieri (20 giugno): Carlo Conti trionfa (senza sorridere). De Martino e Insegno travolgono tutti Tim Summer Hits (Rai 1) cresce sale al 18,5% di share ma non stacca Tradimento (16,7%). Affari Tuoi e Reazione a Catena senza rivali: tutti i dati Auditel

Fonte: RaiPlay

Carlo Conti vince (ma non sfonda), Canale 5 tiene con la turcata ‘Tradimento’ e Quarto Grado conferma il suo ottimo momento di forma. Sono questi principali della serata televisiva andata in onda ieri, venerdì 20 giugno, che ha visto trionfare Rai 1 con i Tim Summer Hit. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri (20 giugno 2025): Conti svetta nel prime time (ma Tradimento tiene)

Dopo il debutto al 18,5% di share della scorsa settimana, i Tim Summer Hits su Rai 1 (QUI le pagelle della serata) vincono ancora la serata del venerdì con un dato in lieve crescita (18,7% di share con 2.593 spettatori). Per Conti è una conferma, ma non è un successo a valanga perché Canale 5 tiene botto alla grande con Tradimento, la soap turca seguida da 2.156.000 di spettatori con il 16,7% di share. Al terzo posto si conferma Quarto Grado, che grazie ai focus sul caso di Garlasco e sul delitto di Villa Pamphili vive un botto quasi da record balzando all’11% di share (1,285.spettatori) rispetto al 9,4% di share di sette giorni fa. Da segnalare anche l’ottimo addio di Salvo Sottile, che chiude l’edizione 2025 di FarWest con il 4,5% di share e quasi 600mila spettatori, un dato molto incoraggiante. Non brilla invece Rai 2 con il docufilm dedicato al mitico Nino Benvenuti (1,6% di share), mentre Propaganda Live in versione best of scende al 3,6% di share.

Access prime time: De Martino e Insegno dominano

In access prime time, spadroneggia come al solito Affari Tuoi (QUI la puntata di ieri) che inchiodata davanti alla tv 4.159.000 spettatori (26.5%), mentre Paperissima Sprint su Canale 5 segue con 1.923.000 spettatori e il 12.2%. Non delude, come al solito, Lili Gruber con Otto e Mezzo, che conquista 1.373.000 spettatori (8.8% di share). Passando alla fascia pomeridiana, trionfa ancora una volta Pino Insegno, ormai lanciatissimo alla guida di Reazione a Catena (QUI la puntata di ieri) con 2.979.000 spettatori e 24.7% di share). Il game show di Rai 1 stacca ancora una volta Caduta Libera di Gerry Scotti, seguito su Canale 5 da 1.811.000 spettatori (16.5%).

