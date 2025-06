Propaganda Live, Diego Bianchi torna in onda dopo il boom con Benigni: ma stavolta non è in diretta. Perché Dopo il boom dell'ultima puntata stagionale, Propaganda Live torna su La7 stasera 20 giugno in modalità best of: cosa vedremo

Stasera in tv – venerdì 20 giugno 2025 – il prime time di La7 sarà ancora occupato dalla colorata truppa di Propaganda Live. Reduce dal boom di ascolti e hype social ottenuto la scorsa settimana, lo show di Diego Bianchi stavolta però non sarà trasmesso in presa diretta. Ecco perché.

Propaganda Live stasera (20 giugno): perché non va in onda in diretta

La stagione 2024/2025 di Propaganda Live è terminata la scorsa settimana. L’ultima puntata ha strappato il 7,5% di share, un dato ottimo conquistato contro il debutto dei Tim Summer Hits di Carlo Conti su Rai 1 e contro Quarto Grado, al centro dell’attenzione mediatica grazie alle ultime evoluzioni del caso di Garlasco.

Ma più in generale, per ‘Zoro’, Makkox e la truppa di ospiti fissi del programma satirico e d’informazione di La7, è stata una stagione positiva, sempre accompagnata da dati d’ascolto confortanti che testimoniano l’affetto del pubblico per un format ormai diventato un piccolo cult della TV italiana.

Pur con lo stop delle puntate in diretta, per qualche settimana il venerdì sera di La7 continuerà a ospitare Propaganda Live. Stasera, 20 giugno, e venerdì 27 giugno, infatti, la rete diretta da Andrea Salerno proporrà la versione "best of" del programma. I fan di Zoro potranno rivedere i momenti salienti della stagione appena conclusa: le interviste più belle, i siparietti più riusciti e i migliori reportage di Diego Bianchi.

Non è da escludere che nel corso della puntata venga proposto un ricordo di Giovanni Di Cosimo, il trombettista di Propaganda Live scomparso lo scorso 17 giugno all’età di 61 anni. La sua perdita ha rappresentato un colpo durissimo per l’intero team, che solo due mesi fa aveva già dovuto affrontare la morte di Valentina Del Re, violinista deceduta l’11 aprile scorso.

Quando ricomincia Propaganda Live 2025/2026

La7 non ha ancora ufficializzato i palinsesti della prossima stagione televisiva, quindi non c’è ancora una data precisa di inizio per Propaganda Live 2025/2026. Tuttavia, il calendario del programma dovrebbe ricalcare quello della passata edizione: lo scorso anno lo show iniziò venerdì 13 settembre 2024. Stavolta, la data di partenza dovrebbe essere il 12 settembre 2025.

