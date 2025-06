Tim Summer Hits, le pagelle: Conti prende per mano Delogu (8), Berti sbaglia 'alleati' (5), Annalisa divina (9) Nella puntata del 20 giugno, tanti artisti ed emozioni, ma anche qualche delusione: le pagelle della serata con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione

Nella seconda puntata di Tim Summer Hits, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata su Rai Uno venerdì 20 giugno 2025, tanti artisti si esibiscono sul palco allestito in Piazza del Popolo, in Roma, per un momento di festa in musica. Tra questi, ricordiamo Francesco Gabbani, Noemi, Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Annalisa e Alfa.

Nel corso dell’evento, non mancano momenti di riflessione, oltre che di buona musica e di piccole pecche. Per esempio, i tecnici del suono che non regolano bene il microfono di Coez, tanto che si sente più la chitarra che la sua voce. Un altro momento rilevante è quello in cui Annalisa sottolinea che mettersi nei panni degli altri per provare a capirli è importante. Quest’ultimo fatto si verifica poco prima del messaggio di pace di Carlo Conti, circostanza in cui prende per mano Andrea Delogu per dare maggiore forse al suo messaggio. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 20 giugno 2025 di Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits, puntata 20 giugno 2025: le pagelle

Annalisa divina, voto 9: che energia la star delle hit, che appena canta una nuova canzone è già un successo. Come se ormai per il pubblico la sua voce fosse una garanzia, così come la presenza scenica e la sensualità che porta sul palco ogni volta che si esibisce. Ma Annalisa non usa la voce solo per cantare, no, lei diffonde anche messaggi che, nonostante sembrino banali a chi li ascolta, è bene ricordare sempre: l’importanza di mettersi nei panni degli altri e provare a capirli, insieme al rispetto che non deve mai mancare. Insomma, Annalisa regala emozioni attraverso le parole.

Carlo Conti e il messaggio di pace, voto 8: anche il conduttore non manca di far riflettere i telespettatori, né il pubblico presente in piazza. Seppure risulti ripetitivo, perché la frase "quando una donna dice no è no" gliel’abbiamo sentita dire in tutte le occasioni possibili, è anche vero che ricordare quanto è fondamentale il rispetto, anche se non dovrebbe essere necessario farlo, non è mai sbagliato, anche perché c’è chi ancora non riesce ad averne. Ed è per questo che promuoviamo Carlo Conti, un uomo che, nella sua semplicità e compostezza, non dimentica gli altri, come quando parla della speranza che anche i ragazzi che vivono nei luoghi di guerra possano un giorno festeggiare con noi nel segno della pace, o come il momento in cui ricorda il compianto Pino D’Angiò.

Andrea Delogu un grillo, voto 7: a mezzanotte ha ancora voglia di saltare da una parte all’altra del palco, sprigionando energia e regalando sorrisi come fossero le 21 di sera. Questo è un aspetto di lei che apprezziamo molto, perché non solo riesce a rendere la serata più leggera e meno monocorde (d’altronde lo show è un via vai di artisti che si alternano sul palco per cantare) – ci sembra però che abbia perso un po’ della sua verve ironica rispetto alla prima puntata -, ma è anche elegante e mai volgare. Alla fine, pensiamo che Andrea Delogu sia proprio nel posto giusto, alla conduzione di un programma che celebra la musica.

Alessandra Amoroso scatenata, voto 7: per essendo incinta, ha più grinta di tanti giovani che si sono presentati in piazza. Si scatena su quel palco, sia al fianco di BigMama sia vicino a Serena Brancale, e non cede alla stanchezza, anzi pare una ragazzina. Alessandra balla, canta, si commuove e mostra il lato più forte di sé, insieme a una felicità così travolgente da portare tutti a seguire i suoi passi: è lei che invita le persone a battere le mani, a cantare con loro. Ed è sempre lei che ringrazia BigMama dicendo ad Andrea Delogu, che si accorge dei suoi occhi lucidi, "Mi commuovo ogni volta che ci vediamo, sono veramente molto grata a questa ragazza". La scorsa settimana l’avevamo bocciata per spronarla a riposarsi un po’ visto il suo stato interessante, ma se il risultato è questo, ben venga che continui a ‘entrare’ nelle case finché potrà.

Orietta Berti nel posto sbagliato, voto 5: Orietta Berti canta insieme a Fabio Rovazzi e a un gruppo di rapper giovani, immergendosi in un modo che non le si addice per nulla, fatto di caos, di ritmi diversi e di musicalità che mal si amalgamano tra loro. La Berti, il cui talento non si discute, resta praticamente ferma sul palco, come se lei fosse la star dell’evento e gli altri fossero persone che stanno disturbando un suo concerto, muovendosi qua e là e cantando tutt’altro genere, perché la sua voce, lì in mezzo, è la più rilevante. Però il risultato dovrebbe essere ben diverso, non così confusionario e slegato nelle varie parti. Ma è la collaborazione a non funzionare sul palco, né a livello visivo, né canoro.

Coez poco partecipe, voto 4: tra tutti gli artisti presenti all’evento, Coez è colui che appare meno felice di essere lì, come se non vedesse l’ora di scappare per tornare a casa, parlando a monosillabi quasi. Quando i conduttori dialogano con lui, dopo aver cantato, sembra quasi in difficoltà nell’interagire. Può essere un fatto caratteriale, ma l’impressione è che si sia dimenticato a casa quel brio che potrebbe fare la differenza in un contesto come questo e che lo farebbe apparire meno a disagio.

