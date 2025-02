Isola dei Famosi 2025, Federica Panicucci beffa Veronica Gentili? Retroscena e primi concorrenti Stando agli ultimi rumor la conduttrice avrebbe nel mirino la prossima edizione del reality show: tra i naufraghi Camilla Giorgi, Loris Karius e Angelo Madonia

Veronica Gentili ha una rivale nella corsa a L’Isola dei Famosi. Nonostante la conduttrice de Le Iene sia considerata in pole position per la 19esima edizione del reality show (che prenderà il via in primavera al termine del Grande Fratello), infatti, Federica Panicucci potrebbe essere il nome a sorpresa per il dopo Vladimir Luxuria al timone del programma. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 19: Federica Panicucci in corsa contro Veronica Gentili, il rumor

Nonostante il clamoroso flop dell’ultima edizione L’Isola dei Famosi 2025 si farà e sarà all’insegna delle novità, a caccia del "rilancio" di un format ormai da tempo zoppicante. Al timone del reality show di Canale 5, innanzitutto, non ci sarà più Vladimir Luxuria. Banijay e Mediaset sono già al lavoro sulla prossima edizione del programma (la 19esima) e la casa di produzione, questa volta, avrebbe chiesto un nome di spicco per la conduzione, puntando al ritorno di Ilary Blasi. Sfumata l’ipotesi, però, il Biscione avrebbe messo sul tavolo uno dei nomi di fiducia di Pier Silvio Berlusconi: Veronica Gentili. La conduttrice de Le Iene ha raccolto alla grande l’eredità di Belén Rodríguez al fianco di Max Angioni ed è da tempo una delle "pupille" dell’ad Mediaset, che vorrebbe affidarle la conduzione (e probabilmente le sorti future) de L’Isola dei Famosi. Il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di una Gentili "in pole position" per condurre la prossima edizione dell’Isola, ma ha anche come al momento non ci siano conferme: "L’indiscrezione al momento non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata".

In casa Mediaset, tuttavia, ci sarebbe anche un’altra conduttrice in piena corsa per la conduzione de L’Isola dei Famosi 19. Si tratta di Federica Panicucci, che avrebbe messo gli occhi sul programma per tornare nel mondo dei reality a quasi vent’anni dal successo della prima edizione de La Pupa e il Secchione e a due anni dal flop di Back To School. La conduttrice di Mattino Cinque e Mattino Quattro è un altro volto fidatissimo in casa Mediaset e non è da escludere dalla corsa all’Isola. Calano invece le quotazioni di Diletta Leotta (dopo il flop de La Talpa) e di un’eventuale ‘promozione’ di Elenoire Casalegno, inviata in Honduras lo scorso anno.

I primi concorrenti dell’Isola: indiscrezioni sui nomi

Se da un lato la conduzione de L’Isola dei Famosi 19 è ancora un rebus, dall’altro il puzzle dei concorrenti starebbe iniziando a prendere forma. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, infatti, i primi nomi in lizza per la prossima edizione del reality show sarebbero la ex tennista Camila Giorgi ("La parti si stanno parlando in questo momento" assicura il giornalista e autore televisivo) e Loris Karius, calciatore e marito di Diletta Leotta, ma anche Sylvie Lubamba e Angelo Madonia, quest’ultimo in hype da mesi dopo il burrascoso addio a Ballando con le stelle e le voce sulla fine del rapporto con Sonia Bruganelli.

