Ascolti tv ieri (19 giugno): Milo Infante si conferma, Raoul Bova sbaraglia Bonolis Don Matteo 13 vince la prima serata col 15,8% di share, Ore 14 all’8,6% di share (ma occhio a Paolo Del Debbio), bene il Mondiale per Club: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Milo Infante si conferma negli ascolti tv. Ieri giovedì 19 giugno 2025, infatti, Ore 14 Sera ha raggiunto l’8,6% di share, incalzato però da Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio. Sulle reti ammiraglie, invece, si è rinnovata la sfida tra le repliche di Don Matteo 13 su Rai 1 e la prima serata di Avanti un altro! su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13, Avanti un altro! e Ore 14 Sera

Ieri giovedì 19 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 sono proseguite le repliche di Don Matteo 13. La quinta puntata – la prima dopo l’addio di Terence Hill alla storica fiction Rai e con Raoul Bova nei panni del nuovo protagonista don Massimo – ha appassionato 2 milioni e 310mila spettatori, toccando il 15,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena un altro appuntamento in prima serata di Avanti un altro!. Il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato dalla sua storica "spalla" Luca Laurenti, ha radunato 1 milione e 646mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, calando all’11,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana in prime time (e la conferma all’orizzonte in vista della presentazione dei nuovi palinsesti Rai), Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera su Rai 2. La seconda puntata in prima serata del talk show ha ottenuto l’8,6% di share, raccogliendo 969mila spettatori. Rimane in scia Paolo Del Debbio, che ha interessato 954mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, pari all’8,3% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 779mila spettatori, pari al 5% su La7.

Su Italia 1 è andata in scena la partita di calcio valevole per la FIFA Club World Cup – Inter Miami-Porto. La vittoria degli statunitensi trascinati da Lionel Messi ha interessato 1 milione e 373mila spettatori, pari all’8,5% di share. Con Piero Chiambretti arrivato ai saluti la scorsa settimana (chiudendo alla grande la terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi), Rai 3 ha fatto a Tognazzi – La voglia matta di vivere. Il documentario dedicato a Ugo Tognazzi (e diretto dal figlio dell’attore Ricky) ha raggiunto il 3,4% di share conquistando 558mila spettatori.

Su Tv8 il quarto appuntamento del reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo si è confermato al 2,6% di share con 406mila spettatori. Su Nove, infine, lo show di Valentina Persia Semplicemente Persia – One MILF Show ha coinvolto 409mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

Cala ancora Stefano De Martino, incalzato dalla diretta del Mondiale per Club. La puntata di ieri Affari Tuoi ha dominato la fascia dell’access prime time, fermandosi però al 25,9% di share su Rai 1 con 4 milioni e 397mila spettatori (Paperissima Sprint non è andato oltre l’11,7% di share con poco meno di 2 milioni di spettatori su Canale 5).

Potrebbe interessarti anche